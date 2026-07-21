«Πράσινες» οι ευρωαγορές με προσοχή σε τεχνολογία και Ιράν

Στο ταμπλό, οι μετοχές τεχνολογίας ηγήθηκαν της ανόδου με κέρδη 2,05%, με επικεφαλής τις ASMI και ASML με άλμα 5,35% και 4,77% αντίστοιχα.

Άνοδος σημειώθηκε στις ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επικεντρωμένοι στις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εν αναμονή των οικονομικών μεγεθών από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τη ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,52%, στις 642,93 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,90% στις 6.283,15 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 0,59% στις 24.992 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 αναρριχήθηκε 0,28% στις 8.363 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σκαρφάλωσε 0,58% στις 10.585 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 0,81% στις 52.862 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 κατέγραψε άνοδο 0,89% στις 19.378 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές τεχνολογίας ηγήθηκαν της ανόδου με κέρδη 2,05%, με επικεφαλής τις ASMI και ASML με άλμα 5,35% και 4,77% αντίστοιχα. «Έχουμε δει αυτές τις διακυμάνσεις στο κλίμα... που υπογραμμίζουν το είδος της νευρικότητας που υπάρχει γύρω από την τεχνολογία, ιδιαίτερα το ΑΙ trade και τα τσιπ», επεσήμανε η Φιόνα Κινκότα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στο City Index. «Αλλά η σταθερότητα θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για το επόμενο bull market στις μετοχές τεχνολογίας» πρόσθεσε.

Οι μετοχές εξόρυξης σκαρφάλωσαν 1,68%, ακολουθώντας την άνοδο στις τιμές του χαλκού και του χρυσού. Η σουηδική μεταλλευτική εταιρεία Boliden διολίσθησε 5,73%, μετά από τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα προσαρμοσμένα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη. Από την άλλη πλευρά, οι τίτλοι των ΜΜΕ, των προσωπικών και οικιακών αγαθών αποδυναμώθηκαν 1,37% και 1,20%,

Με δέσμη μέτρων που επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους ζωής, την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ξεκίνησε τη θητεία του ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, επιχειρώντας να δώσει από την πρώτη ημέρα το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησής του, ενώ προχώρησε σε εκτεταμένο ανασχηματισμό λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι Πακιστάν και Κατάρ διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία προβλέπει 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνία. Οι αντάρτες Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας που τέθηκε αμέσως σε ισχύ ενώ αυστηρή προειδοποίηση προς Υεμένη και Τεχεράνη απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν στοχοποίησε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον Κόλπο, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι επίκεινται «ακόμη πιο ισχυρές» επιθέσεις, ενώ ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης και ναυτικής δυνατότητας.