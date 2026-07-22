Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (22/7) ένας 28χρονος αλλοδαπός άνδρας για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (22/7) ένας 28χρονος αλλοδαπός άνδρας για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο δικηγόρος υπέστη θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτιμάται ότι δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ φέρει τραύματα που παραπέμπουν τόσο σε πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια όσο και σε χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως στο κεφάλι και τον θώρακα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στον χώρο, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ποινικολόγος πιθανότατα άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον δράστη. Παράλληλα, δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις που να μαρτυρούν ότι ο χώρος ερευνήθηκε, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο πως το κίνητρο δεν ήταν η ληστεία.

Τον άτυχο δικηγόρο αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις.

Μετέβησαν στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο διέμενε περιστασιακά. Με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας μπήκαν στο εσωτερικό και τον εντόπισαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.