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Politico: Νέο ελληνικό «όχι» στις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

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Politico: Νέο ελληνικό «όχι» στις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας
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Οι αντιπρόσωποι των κρατών - μελών θα πραγματοποιήσουν έναν επιπλέον γύρο διαπραγματεύσεων το πρωί της Πέμπτης σε μια προσπάθεια να σώσουν το πακέτο.

Δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας η ΕΕ την Τετάρτη το βράδυ, αφού η Ελλάδα μπλόκαρε το 21ο πακέτο, σύμφωνα με το Politico. Η Αθήνα έχει αντιδράσει στην προτεινόμενη απαγόρευση στις εταιρείες της Γηραιάς Ηπείρου να μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο εκτός ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η πρακτική αυτή θα συνεχιζόταν ούτως ή άλλως, με τα πλοία να απλώς να αλλάζουν έδρα στο εξωτερικό.

Οι αντιπρόσωποι των κρατών - μελών θα πραγματοποιήσουν έναν επιπλέον γύρο διαπραγματεύσεων το πρωί της Πέμπτης σε μια προσπάθεια να σώσουν το πακέτο. Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, πρότεινε να επιτραπεί στα ευρωπαϊκά δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου να εξάγουν ρωσικό LNG σε τρίτες χώρες μέχρι τον Ιανουάριο του 2029.

Η πρόταση, η οποία περιήλθε στην κατοχή του Politico, προέβλεπε επίσης ανώτατο όριο στις ρωσικές εξαγωγές και απαγόρευση της σύναψης νέων συμβολαίων. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής απορρίψει αυτόν τον συμβιβασμό και, αντί αυτού, ζητά εξαίρεση αόριστης διάρκειας, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της ΕΕ που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Η ελληνική Dynagas είναι μία από τις λίγες ναυτιλιακές με πλοία που μπορούν να φτάσουν στον τερματικό σταθμό LNG της Ρωσίας στον Αρκτικό Ωκεανό. Εάν η ΕΕ απαγορεύσει στις επιχειρήσεις της να εξάγουν ρωσικό αέριο, η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα τάνκερ απλώς θα νηολογηθούν αλλού. Η νέα δέσμη μέτρων παρουσιάστηκε τον Ιούνιο, αλλά οι συζητήσεις για σημεία κλειδιά έχουν καθυστερήσει.

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tags:
Κυρώσεις
Ρωσία
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Ναυτιλία
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