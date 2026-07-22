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«Ναι» από ΕΕ στο deal 110 δισ. δολαρίων Paramount - Warner Bros: Οι όροι

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«Ναι» από ΕΕ στο deal 110 δισ. δολαρίων Paramount - Warner Bros: Οι όροι
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«Πράσινο φως» άναψαν οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ την Τετάρτη στην εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance σε ένα deal 100 δισ. δολαρίων, αλλά με όρο.

«Πράσινο φως» άναψαν οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ την Τετάρτη στην εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance σε ένα deal 100 δισ. δολαρίων, αλλά με όρους.

Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίσει την οριστική έγκριση, η Paramount πρέπει να συμφωνήσει στην πλήρη αποχώρησή της από τη United International Pictures -την κοινοπραξία που διατηρούσε από κοινού με την Universal- και τον τερματισμό της συμμετοχής της σε αυτήν.

Παράλληλα, δεσμεύεται ότι δεν θα συνάψει καμία συμφωνία διανομής ταινιών με την Universal για τα επόμενα 10 χρόνια στην Ευρώπη, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία μονοπωλίου και η στρέβλωση του ανταγωνισμού από τις δυνητικές επιπτώσεις της συγχώνευσης στην αγορά διανομής κινηματογραφικών ταινιών στην Γηραιά Ήπειρο.

«Αυτές οι δεσμεύσεις αντιμετωπίζουν πλήρως τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό που εντόπισε η Κομισιόν, διασφαλίζοντας ότι οι ταινίες της συγχωνευμένης οντότητας δεν θα διανέμονται από κοινού με αυτές της Universal ή της Disney», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕ.

Η έγκριση της ΕΕ σηματοδοτεί ένα σημαντικό κανονιστικό ορόσημο για την συγχώνευση των 2 κολοσσών. Η συμφωνία είχε λάβει την έγκριση του τμήματος αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ωστόσο μια αγωγή που κατέθεσε μια ομάδα γενικών εισαγγελέων αμερικανικών πολιτειών έχει θέσει πιθανό εμπόδιο στο deal.

Στην αγωγή που υποβλήθηκε σύμφωνα με το CNBC, επιδιώκεται να εμποδιστεί η συγχώνευση λόγω ανησυχιών για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, καθώς γεννιέται ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο δικτύων συνδρομητικής τηλεόρασης και υπηρεσιών streaming (HBO Max και Paramount+).

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tags:
Paramount Skydance
Warner Bros
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξαγορά
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Συνδρομητική τηλεόραση
Streaming
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