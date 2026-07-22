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ΗΠΑ: Διερευνάται το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στη Μέση Ανατολή

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ΗΠΑ: Διερευνάται το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στη Μέση Ανατολή
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Οι επιθέσεις ιρανικών drones εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στην περιοχή του Κόλπου ώθησαν τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να διερευνούν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής, μέσω παροχής πληροφοριών για τους στόχους ή προηγμένης τεχνολογίας, μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πληροφορίες από αξιωματούχους που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Οι επιθέσεις ιρανικών drones εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στην περιοχή του Κόλπου ώθησαν τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να διερευνούν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής, μέσω παροχής πληροφοριών για τους στόχους ή προηγμένης τεχνολογίας, μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πληροφορίες από αξιωματούχους που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις της CIA επλήγησαν τον Μάρτιο. Μια εξ αυτών ήταν στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η δεύτερη βρισκόταν στο ανατολικό Ιράκ. Ορισμένες πηγές ανέφεραν πως κι άλλες θέσεις της CIA έχουν βρεθεί στο στόχαστρο, χωρίς όμως να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Δυτικοί αξιωματούχοι στην περιοχή του Κόλπου πιθανολογούν πως η Ρωσία βοήθησε το Ιράν να βελτιώσει την ικανότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed να πλήξουν στόχους με εξαιρετική ακρίβεια. Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν πως δύο προηγμένοι Shahed χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ.

Η ακρίβεια στόχευσης των ιρανικών Shahed-136 αναβαθμίστηκε χάρη στο ρωσικό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Kometa-M, ανέφερε άλλη πηγή. Το Κρεμλίνο διέψευσε τις πληροφορίες αυτές, κάνοντας λόγο για «fake news», ύστερα από ανάλογο δημοσίευμα της Wall Street Journal τον Μάρτιο.

Ο Ντάνιελ Χόφμαν, πρώην σταθμάρχης της CIA, δεν θεωρεί πως θα αποτελούσε έκπληξη εάν η Μόσχα βοηθούσε την Τεχεράνη να πλήξει εγκαταστάσεις της CIA, δεδομένης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν. «Προσπαθούν να μειώσουν ή να εξαλείψουν την αμερικανική επιρροή σε περιοχές τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει σφαίρες επιρροής τους», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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