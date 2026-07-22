Το Βερολίνο δηλώνει άγνοια για τη μυστική συνάντηση Γερμανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Μπακού

H ομοσπονδιακή κυβέρνηση δήλωσε σήμερα εκ νέου άγνοια σχετικά με πιθανή συνάντηση Γερμανών και Ρώσων πρώην αξιωματούχων τις προηγούμενες ημέρες στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ δεν σχολίασε τις δηλώσεις του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε, αντιθέτως, επιβεβαιώσει τα σχετικά δημοσιεύματα.

H ομοσπονδιακή κυβέρνηση δήλωσε σήμερα εκ νέου άγνοια σχετικά με πιθανή συνάντηση Γερμανών και Ρώσων πρώην αξιωματούχων τις προηγούμενες ημέρες στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ δεν σχολίασε τις δηλώσεις του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε, αντιθέτως, επιβεβαιώσει τα σχετικά δημοσιεύματα.

«Ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχουμε δική μας γνώση σχετικά με το θέμα και αυτό εξακολουθεί να ισχύει», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ και παρέπεμψε σε σχετική δήλωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς: «Δεν μας είναι γνωστή μια τέτοια συνέντευξη. Εδώ και μήνες προσπαθούμε να πείσουμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για μια συνάντηση. Έχουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από κοινού με την Ουκρανία προτείνει συνομιλίες, αλλά ο πρόεδρος Πούτιν αρνείται να προσέλθει. Θα επαναλάβω αυτό που λέω εδώ και 14 μήνες, ότι είναι αποκλειστικά και μόνο στο χέρι του Ρώσου προέδρου να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο (…) Όσο αρνείται να εμπλακεί σε συζητήσεις, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να συνεχίζουμε να βοηθούμε την Ουκρανία στον αγώνα της εναντίον της ρωσικής επίθεσης», τόνισε ο καγκελάριος, κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα των Times του Λονδίνου περί συνάντησης του πρώην προέδρου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και επί χρόνια πρωθυπουργού του Βρανδεμβούργου Ματίας Πλάτσεκ και του πρώην επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας της 'Αγγελα Μέρκελ Ρόλαντ Ποφάλα με τον πρώην πρωθυπουργό της Ρωσίας και νυν στέλεχος της Gazprom Βίκτορ Ζούμπκοφ και άλλα άτομα, τα οποία βρίσκονται στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με κοινή έρευνα του δικτύου ARD και της εφημερίδας Die Zeit, τέτοιες συναντήσεις πραγματοποιούνται ήδη από το 2024.

Αντιθέτως, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, παραδέχθηκε ότι η κυβέρνησή του πληροφορήθηκε για την συνάντηση στο Μπακού από το δημοσίευμα των Times, ανέφερε ωστόσο ότι κατόπιν ελέγχου των υπηρεσιών στα σύνορα της χώρας, επιβεβαιώθηκε η παρουσία των συγκεκριμένων ατόμων την ίδια ημέρα στη χώρα και η συνάντησή τους. «Δεν συμμετείχαμε στη συνάντηση και δεν μπορούμε να πούμε τι διημείφθη, αλλά εάν αυτή η συνάντηση συνεισφέρει στο τέλος του πολέμου, τότε μόνο να τη χαιρετίσουμε μπορούμε», δήλωσε ο κ. Αλίγιεφ και πρόσθεσε ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν είχε σχετική ενημέρωση από τις υπηρεσίες της Γερμανίας ή της Ρωσίας.

Ερωτηθείς εάν ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ ενοχλήθηκε από τη συγκεκριμένη συνάντηση, ο εκπρόσωπός του Γιόζεφ Χιντερζέερ δήλωσε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για συναισθηματικού τύπου αντιδράσεις και διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών ούτε γνώριζε σχετικά με τη συνάντηση ούτε συμμετείχε στον σχεδιασμό της ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ