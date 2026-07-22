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Πετρέλαιο: Άνοδος μετά τις δηλώσεις Ρούμπιο ότι το Ιράν δεν ενδιαφέρεται σοβαρά για συμφωνία

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Πετρέλαιο: Άνοδος μετά τις δηλώσεις Ρούμπιο ότι το Ιράν δεν ενδιαφέρεται σοβαρά για συμφωνία
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Ο Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει ιρανικές γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ενώ ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν παίρνει στα σοβαρά τις συνομιλίες.

«Άλμα» σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει ιρανικές γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν παίρνει στα σοβαρά τις συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ανοίγει πυρ εναντίον ενός πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, είτε πρόκειται για Πύραυλο, Ρουκέτα ή Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος ή οποιοδήποτε μέσο ή όπλο, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται κοντά ή μέσα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, διαπραγματεύτηκαν περίπου 3% υψηλότερα στα 93,74 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργό West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 2,6% στα 86,53 δολάρια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε συνάντηση υπουργών Εξωτερικών του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στις Φιλιππίνες την Τετάρτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει πρόθυμη να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι ΗΠΑ θα ήθελαν πολύ να καταλήξουν σε διπλωματική διευθέτηση, θα θέλαμε πολύ να καταλήξουμε σε συμφωνία αν ήταν δυνατόν με το Ιράν», δήλωσε ο Ρούμπιο. Ωστόσο οι Ιρανοί «δεν δείχνουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά» την επίτευξη συμφωνίας, είπε.

Η Τεχεράνη ανέλαβε δεσμεύσεις στο μνημόνιο κατανόησης που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα και «εντός δύο εβδομάδων το παραβίασε», δήλωσε ο Ρούμπιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τη διέλευση μέσω του Ορμούζ, τόνισε.

Παράλληλα, οι Χούθι στην Υεμένη, σύμμαχοι του Ιράν, έχουν κηρύξει εμπάργκο κατά των πλοίων που παραδίδουν ή φορτώνουν φορτίο σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Το εμπάργκο απειλεί τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας που έχουν αναδρομολογηθεί στην Ερυθρά Θάλασσα για να αντισταθμίσουν την απώλεια προμηθειών μέσω του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός, εν τω μεταξύ, πραγματοποίησε την 11η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν. Οι επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στρατιωτικές υποδομές logistics, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

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