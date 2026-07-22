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Axios: Ο επικεφαλής της Μοσάντ είχε διαβουλεύσεις στην Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στο Ιράν

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Axios: Ο επικεφαλής της Μοσάντ είχε διαβουλεύσεις στην Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στο Ιράν
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Ο επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον πριν από δύο εβδομάδες για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δυο καλά πληροφορημένες πηγές.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον πριν από δύο εβδομάδες για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δυο καλά πληροφορημένες πηγές.

Στην πρώτη του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρόμαν Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Το ταξίδι του επικεφαλής της Μοσάντ στην Ουάσινγκτον προηγήθηκε της επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Όπως επισημαίνει το Axios, ο Ράτκλιφ ήταν μία από τις πιο επιφυλακτικές φωνές όσον αφορά στο μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν.

Προειδοποίησε, πριν από την υπογραφή του μνημονίου, ότι το Ιράν θα ερμήνευε τη συμφωνία διαφορετικά από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούσαν τα Στενά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Ισραήλ
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