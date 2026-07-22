Τεχεράνη: Εάν δεν μπορεί το Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή, τότε κανείς δεν θα πουλήσει

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σήμερα πως κανείς δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν θα μπορεί να το κάνει, προσθέτοντας πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σήμερα πως κανείς δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν θα μπορεί να το κάνει, προσθέτοντας πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής.

«Η εξίσωση αυτού του πολέμου είναι ξεκάθαρη: είτε όλοι είτε κανείς», έγραψε ο Γαλιμπάφ σε μια ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας πως η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται από την απουσία των αμερικανικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ