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Πτώχευσε και επίσημα η Ellinair

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Πτώχευσε και επίσημα η Ellinair
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Καταχωρίστηκε στις 22 Ιουλίου 2026 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία η Ellinair κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη σχετική διαδικασία.

Καταχωρίστηκε στις 22 Ιουλίου 2026 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία η Ellinair κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, το Εφετείο έκανε δεκτή, τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά, την έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 18932/2025 απορριπτικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση.

Ταυτόχρονα, έκανε δεκτή την αίτηση πτώχευσης που είχε κατατεθεί στις 14 Ιουλίου 2023, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΑΙΡ Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» (ELLINAIR).

Το δικαστήριο όρισε ως χρόνο παύσης πληρωμών την 9η Ιουλίου 2024, ενώ σύνδικος της πτώχευσης ορίστηκε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Γεώργιος Γκουντέλιας, διαχειριστής αφερεγγυότητας Α΄ βαθμίδας. Επιπλέον, διατάχθηκε η σφράγιση της περιουσίας της πτωχευμένης εταιρείας από τον σύνδικο.

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