Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία δεν πληροί τους όρους για επανένταξη στα F-35

Πριν από οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ξεκάθαρο πως η Άγκυρα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, εμφανίστηκε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε επιστολή προς τον Δημοκρατικό βουλευτή Γουέσλεϊ Μπελ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απαντά εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατόπιν παραπομπής του σχετικού αιτήματος από τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις προβλέψεις του νόμου CAATSA και του άρθρου 1245 του Νόμου περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020 (FY2020 NDAA).

Στην απαντητική επιστολή του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επισημαίνεται ότι πριν από οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά, αυτό προϋποθέτει την επίλυση του ζητήματος των ρωσικών S-400, καθώς η Τουρκία θα πρέπει να πάψει να κατέχει το σύστημα ή τον συναφή εξοπλισμό του, να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα το αποκτήσει εκ νέου στο μέλλον και να πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος.

«Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει αυτές τις προϋποθέσεις» επισημαίνεται στην επιστολή. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει ότι δεσμεύεται να διασφαλίσει πως οποιαδήποτε διαδικασία για την επίλυση του ζητήματος των S-400 θα είναι «διαφανής, σύννομη και σύμφωνη με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ».