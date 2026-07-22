Wall Street: «Σβηστή» συνεδρίαση με το βλέμμα στις Big Tech

«Τρεμόπαιξαν» οι αμερικανικές μετοχές την Τετάρτη στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές είχαν την προσοχή τους στραμμένη στα αποτελέσματα που αναμένονται μετά το κλείσιμο της αγοράς.

«Τρεμόπαιξαν» οι αμερικανικές μετοχές την Τετάρτη στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές είχαν την προσοχή τους στραμμένη στα αποτελέσματα που αναμένονται μετά το κλείσιμο της αγοράς από τις Big Tech, Alphabet, Tesla και IBM, τα οποία θα ρίξουν μπόλικο φως επάνω στον κλάδο της τεχνολογίας και κυρίως στις τεράστιες επενδύσεις στις υποδομές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα περισσότερα βλέμματα θα είναι επάνω στις κεφαλαιουχικές δαπάνες της Tesla, καθώς η εταιρεία του Έλον Μασκ εισέρχεται στην επόμενη φάση αυτοματισμού, μετατοπίζοντας τη δράση της από τα ηλεκτρικά οχήματα στο AI και κυρίως στην κατασκευή εκατομμυρίων ρομπότ Optimus.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχώρησε οριακά 0,01% στις 52.219 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε 0,13% στις 7.499 μονάδες ενώ ο Nasdaq έχασε 0,57% στις 25.690 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Super Micro Computer σημείωσε άνοδο σχεδόν 20% αμέσως μετά την πρόβλεψη του κατασκευαστή data center για υψηλότερα περιθώρια κέρδους από τα αναμενόμενα για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, με την εταιρεία να αναφέρει ότι έλαβε περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες παραγγελίες κατά την περίοδο.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν ανηφορικά καθώς οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την 11η συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Την Τρίτη, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αποκάλυψε στο Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει μέχρι στιγμής 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο, ο οποίος έχει κλιμακωθεί εκ νέου τις τελευταίες ημέρες.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται έτοιμος να αντικαταστήσει τους παγκόσμιους δασμούς 10% που λήγουν με πιο μόνιμους δασμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού δασμού 100% στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα. Ένας νέος δασμός 25% που στοχεύει τη Βραζιλία τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ απέχουν μόλις τέσσερις μήνες και βάζουν την Ουάσινγκτον σε ένα καθοδικό σπιράλ, αν και ωστόσο στην αγορά το εκλογικό πρόγραμμα θα μπορούσε να δημιουργήσει ισχυρές συνθήκες για τους επενδυτές, υποστηρίζει ο Τζεφ Μπουχμπάιντερ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών στην LPL Financial.

Τα ενδιάμεσα έτη ιστορικά συσχετίζονται με την πιο αδύναμη ετήσια απόδοση μετοχών του τετραετούς προεδρικού κύκλου, με την ανάπτυξη να κυμαίνεται κατά μέσο όρο μόνο στο 4,6%,τονίζει ο αναλυτής. Ωστόσο, οι 12 μήνες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, το «προεκλογικό έτος», δείχνουν την υψηλότερη ετήσια ανάπτυξη, δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές για τους επενδυτές. Σύμφωνα με στοιχεία από το 1954 και μετά, ο S&P 500 έχει αυξηθεί σε κάθε μία από τις τελευταίες 18 μετα-ενδιάμεσες περιόδους, με μέση απόδοση 18,2%.