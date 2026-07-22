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Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: 28 σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 40°C και 138 σταθμοί πάνω από 37°C

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Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: 28 σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 40°C και 138 σταθμοί πάνω από 37°C
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Ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 43°C.

Ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 43°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43.5 βαθμούς Κελσίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).

Σε χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως σήμερα στις 18:10. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

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Καύσωνας
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