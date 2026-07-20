Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν για 10η νύχτα - Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 4:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 23:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν» με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει «πολλαπλάσιο» τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνουν πολλαπλάσιο τίμημα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτήν την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με την CENTCOM, δυο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν την Κυριακή όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία και λείψανα, που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης αλλά δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί, πιθανόν ανήκουν σε τρίτο. Άλλος Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε προχθές Σάββατο, σε θεωρητικά ελεγχόμενη έκρηξη της γόμωσης ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο βόρειο Ιράκ.

Καταρρίψεις ιρανικών πυραύλων σε Ιράκ και Ιορδανία

Ένα drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ – όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις – στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, όπως μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές σε αυτό το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε ανατολικά της Αρμπίλ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου, η ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, πλούσια σε πετρέλαιο, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Ακόμη κι αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, δυνάμεις του Ιράν ή προσκείμενες σε αυτό συνέχισαν να στοχοποιούν δυνάμεις της εξόριστης ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης, που η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί πως υπηρετούν αμερικανικά ή/και ισραηλινά συμφέροντα.

Στο μεταξύ, σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Αμμάν, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, χώρα η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων αφότου αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ κα Ιράν.

Σύμφωνα με το ιορδανικό πρακτορείο ειδήσεων Petra που επικαλείται πηγή από το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ιορδανίας, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρεις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα πως έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ στην Άκαμπα της Ιορδανίας, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ