Νέα κυβέρνηση Μπέρναμ: Σαρωτικές αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο

Ο Βρετανός πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ διορίστηκε υπουργός Άμυνας χθες το βράδυ από τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, τον Εργατικό Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

O 'Αντι Μπέρναμ προχώρησε σε εκτεταμένο ανασχηματισμό λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο νέος βρετανός πρωθυπουργός έκανε σημαντικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομακρύνοντας αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του προκατόχου του Κιρ Στάρμερ, ενώ διατήρησε ορισμένα έμπειρα στελέχη σε καίριες θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυάσει την ανανέωση με τη διοικητική συνέχεια, σημειώνουν οι αναλυτές.

Παράλληλα όπως τονίζουν η νέα κυβέρνηση αντανακλά τις προτεραιότητες που έθεσε ο Μπέρναμ στην πρώτη του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ: αντιμετώπιση της ακρίβειας, επανεκβιομηχάνιση της χώρας, αποκέντρωση εξουσιών, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύθηκε να παρουσιάσει μέσα στη χρονιά ένα δεκαετές σχέδιο για την αναμόρφωση της βρετανικής οικονομίας και του κράτους.

Στο νέο υπουργικό συμβούλιο, το χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών αναλαμβάνει ο Τζον Χίλεϊ, αντικαθιστώντας τη Ρέιτσελ Ριβς. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Εντ Μίλιμπαντ, ενώ η Υβέτ Κούπερ ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο 'Αμυνας περνά στον Γουές Στρίτινγκ, ενώ η Σαμπάνα Μαχμούντ παραμένει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελώντας μία από τις λίγες βασικές υπουργούς που διατηρούν τη θέση τους.

Η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρωθυπουργός: 'Αντι Μπέρναμ

Υπουργός Οικονομικών: Τζον Χίλεϊ

Υπουργός Εξωτερικών: Εντ Μίλιμπαντ

Υπουργός Εσωτερικών: Σαμπάνα Μαχμούντ

Υπουργός Υγείας: Υβέτ Κούπερ

Υπουργός 'Αμυνας: Γουές Στρίτινγκ

Πρώτη Υπουργός Επικρατείας και Υπουργός του Cabinet Office: Λουίζ Χέιγκ

Υπουργός Δικαιοσύνης: 'Αλεξ Νόρις

Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου: Τζόναθαν Ρέινολντς

Υπουργός Ενέργειας: Μιάτα Φανμπούλε

Υπουργός Στέγασης: 'Αντζελα Ρέινερ

Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων: Πατ ΜακΦάντεν

Υπουργός Μεταφορών: Χάιντι Αλεξάντερ

Υπουργός για τη Σκωτία: Ντάγκλας Αλεξάντερ

Υπουργός για την Ουαλία: Στίβεν Κίνοκ

Υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία: Σερ Κρις Μπράιαντ

Γενική Εισαγγελέας: Έλι Ριβς.

Η αναδιάταξη της κυβέρνησης συνοδεύτηκε από την αποχώρηση αρκετών προβεβλημένων στελεχών της περιόδου Στάρμερ, μεταξύ των οποίων η Ρέιτσελ Ριβς, ο Ντέιβιντ Λάμι, ο Πίτερ Κάιλ, ο Στιβ Ριντ, η Τζο Στίβενς και άλλοι υπουργοί που θεωρούνταν στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Οι αλλαγές ερμηνεύονται ως προσπάθεια του Μπέρναμ να διαμορφώσει μια κυβέρνηση με ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη πολιτική συνοχή γύρω από το δικό του πρόγραμμα.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιλογές του νέου πρωθυπουργού αποσκοπούν στην άμεση εφαρμογή της ατζέντας που παρουσίασε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Το κατά πόσο η νέα ομάδα θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για την κυβέρνηση Μπέρναμ τις επόμενες εβδομάδες, τονίζουν με νόημα.

Η αναδιάταξη της κυβέρνησης συνοδεύτηκε από την αποχώρηση αρκετών προβεβλημένων στελεχών της περιόδου Στάρμερ, μεταξύ των οποίων η Ρέιτσελ Ριβς, ο Ντέιβιντ Λάμι, ο Πίτερ Κάιλ, ο Στιβ Ριντ, η Τζο Στίβενς και άλλοι υπουργοί που θεωρούνταν στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Οι αλλαγές ερμηνεύονται ως προσπάθεια του Μπέρναμ να διαμορφώσει μια κυβέρνηση με ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη πολιτική συνοχή γύρω από το δικό του πρόγραμμα.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιλογές του νέου πρωθυπουργού αποσκοπούν στην άμεση εφαρμογή της ατζέντας που παρουσίασε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Το κατά πόσο η νέα ομάδα θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για την κυβέρνηση Μπέρναμ τις επόμενες εβδομάδες, τονίζουν με νόημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ