Alphabet: Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα κέρδη τριμήνου - Αύξηση 82% των εσόδων από τo cloud

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 44,92 δισ. δολ. το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street για 44,15 δισ. δολ..

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet για το δεύτερο τρίμηνο μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 9,11 δολάρια, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις για 2,88 δολάρια.

Τα έσοδα ήταν 119,80 δισ. δολ. έναντι 116,93 δισ. δολ. της εκτίμησης της LSEG, αυξημένα κατά 24% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι πωλήσεις στο cloud ανήλθαν σε 24,77 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, σημειώνοντας αύξηση 82% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό ήταν καλύτερο από τα 22,46 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες της εφαρμογής Gemini έφτασαν τα 950 εκατομμύρια, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις των 920 εκατομμυρίων.

O τομέας της διαφήμισης σημείωσε έσοδα 81,63 δισ. δολ., με τους αναλυτές να αναμένουν 81,12 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Το δεύτερο τρίμηνο ήταν καταπληκτικό με τα έσοδα της Alphabet να αυξάνονται κατά 24% σε ετήσια βάση και τα έσοδα του Google Cloud να επιταχύνονται στο 82%, λόγω της ζήτησης για υποδομές και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος Σούνταρ Πιτσάι.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 44,92 δισ. δολ. το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street για 44,15 δισ. δολ.

Οι συμβάσεις που η Google πρέπει ακόμη να εκπληρώσει, έφτασαν τα 514 δισεκατομμύρια δολάρια, με τους αναλυτές της Wall Street να προβλέπουν 488,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά την είδηση η μετοχή ενισχύεται ήπια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Την Τρίτη, η εταιρεία παρουσίασε τρία φθηνότερα μοντέλα Gemini, με την Google να επισημαίνει ότι ο κύριος στόχος των νέων αυτών κυκλοφοριών είναι να προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, χαμηλή υστέρηση (latency) και αξιοπιστία σε πελάτες που αναπτύσσουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) σε μεγάλη κλίμακα.

Οι επενδυτές θέλουν να δουν πώς συγκρίνονται τα μοντέλα της εταιρείας με τους κατασκευαστές μοντέλων όπως η Anthropic και η OpenAI, ειδικά καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται από τα φθηνότερα κινεζικά μοντέλα.