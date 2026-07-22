Ιταλία: Η Ρώμη μετατρέπει τους κινηματογράφους σε καταφύγια δροσιάς λόγω καύσωνα

Η δημοτική αρχή της Ρώμης θα προσφέρει δωρεάν προβολές σε 11 κινηματογράφους που διαθέτουν κλιματισμό, στο πλαίσιο του σχεδίου για την αντιμετώπιση του καύσωνα που παρουσίασε σήμερα ο δήμαρχος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Η δημοτική αρχή της Ρώμης θα προσφέρει δωρεάν προβολές σε 11 κινηματογράφους που διαθέτουν κλιματισμό, στο πλαίσιο του σχεδίου για την αντιμετώπιση του καύσωνα που παρουσίασε σήμερα ο δήμαρχος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Το σχέδιο, που πήρε το όνομά του από την κλασική αμερικανική ταινία του 1983 “Il Grande Freddo” (The Big Chill- Η Μεγάλη Ανατριχίλα), θα εφαρμοστεί από αύριο Πέμπτη έως την 4η Αυγούστου και στοχεύει να επεκτείνει ένα υπάρχον δίκτυο κλιματιζόμενων χώρων, όπου μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες στην ιταλική πρωτεύουσα για να προστατευτούν από τη ζέστη, μεταξύ άλλων δημοσίων βιβλιοθηκών και μουσείων.

«Ωραίες ταινίες, μεταξύ αυτών πρόσφατες, θα προβληθούν», δήλωσε ο Γκουαλτιέρι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Οι δωρεάν προβολές θα γίνονται το διάστημα μεταξύ 13.00 το μεσημέρι και 06.30 το απόγευμα και για την είσοδο στους κινηματογράφους θα τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η πρώτη ταινία θα είναι η ιταλική δραματική κομεντί “C’è Ancora Domani” (“There’s Still Tomorrow”).

«Καθημερινά μια διαφορετική ταινία θα προβάλλεται και στους 11 κινηματογράφους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ο κόσμος θα μπορεί να περάσει την ώρα του εκεί βλέποντας μία ταινία σε ένα δροσερό περιβάλλον, διότι δεν διαθέτουν όλοι κλιματισμό», εξήγησε ο Γκουαλτιέρι.

Ο υδράργυρος στη Ρώμη αναμένεται να ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα και στους 35 βαθμούς Κελσίου αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ