Πολιτική | Ελλάδα

Ο Μητσοτάκης στην τελετή παράδοσης του Ε65 την Πέμπτη

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Ο Μητσοτάκης στην τελετή παράδοσης του Ε65 την Πέμπτη
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει αύριο στις 11:00 στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μαξίμου και στις 19:00 θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του Ε65 στα Γρεβενά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει αύριο στις 11:00 στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μαξίμου και στις 19:00 θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του Ε65 στα Γρεβενά.

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει αύριο στις 11:00 το πρωί σε συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αργότερα, στις 19:00, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην τελετή παράδοσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, η οποία θα λάβει χώρα στην περιοχή των Γρεβενών.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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