IBM: Υποβάθμισε το ετήσιο guidance εσόδων - Έχασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη

Η International Business Machines αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις πωλήσεων για ολόκληρο το έτος, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας λογισμικού, μετά την ανακοίνωση μείωσης της ζήτησης για την επιχείρηση κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (mainframe).

Η International Business Machines αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις πωλήσεων για ολόκληρο το έτος, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας λογισμικού, μετά την ανακοίνωση μείωσης της ζήτησης για την επιχείρηση κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (mainframe).

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 4% έως 5% φέτος, από την προηγούμενη πρόβλεψη άνω του 5%, ενώ οι ετήσιες πωλήσεις της μονάδας λογισμικού θα αυξηθούν κατά 6% έως 8%, σύμφωνα με δήλωση του οικονομικού διευθυντή Τζιμ Κάβανο.

Πολλοί στη Wall Street ανέμεναν ότι η IBM θα αναθεωρήσει πτωτικά τα έσοδα για το έτος μετά την ανακοίνωση των προκαταρκτικών κερδών της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα, τα οποία έδειξαν αδύναμες πωλήσεις για την υποδομή και το σχετικό λογισμικό της. Ο Κάβανιο δήλωσε ότι η υποβάθμιση συνδέεται με αυτές τις μονάδες και ότι η υπόλοιπη IBM αποδίδει «εξαιρετικά καλά». Τα έσοδα από τις υποδομές ήταν στα 3,84 δισεκατομμύρια δολάρια, μειώθηκαν κατά 7%, με τα έσοδα από τα mainframe έπεσαν κατά 42%.

Η "Big Blue" έχει αναδιαμορφωθεί ως εταιρεία λογισμικού υψηλής ανάπτυξης μέσω σημαντικών εξαγορών της Red Hat, της HashiCorp και της Confluent. Ωστόσο, η νέα της εστίαση την έχει καταστήσει στόχο για επενδυτές που ανησυχούν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα διαταράξουν πολλά επιχειρηματικά μοντέλα λογισμικού.

Στον τομέα του λογισμικού, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα 7,76 δισ. δολάρια, αν και έχασαν τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που ήταν 7,88 δισ. δολάρια.

Συνολικά, τα έσοδα της IBM αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση, στα 17,16 δισ. δολάρια, ωστόσο έχασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς για 17,58 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,17 δισ. δολάρια, μειωμένα από 2,19 δισεκατομμύρια δολάρια ή 2,36 δολάρια ανά μετοχή, πριν από ένα χρόνο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 2,93 δολάρια ανά μετοχή, ελαφρώς χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 2,97 δολάρια ανά μετοχή.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η μετοχή ενισχύεται κατά 2%.

Επίσης, η IBM δήλωσε ότι ο τομέας λογισμικού υψηλού περιθωρίου κέρδους απέφερε έσοδα 7,76 δισεκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 5%.