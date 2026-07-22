Ο Ζελένσκι συζήτησε θέματα αντιαεροπορικής άμυνας με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε των θέμα των αδειών παραγωγής των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε των θέμα των αδειών παραγωγής των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση -- κυρίως σχετικά με τον τρόπο προστασίας του ουκρανικού εναέριου χώρου μέσω της παροχής περισσότερων αναχαιτιστικών συστημάτων Patriot στο πλαίσιο του προγράμματος PURL (Prioritised Ukraine Requirements List-«Κατάλογος Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας») του ΝΑΤΟ. Αυτό αποτελεί πλέον κρίσιμη προτεραιότητα, καθώς οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται αμείωτες», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X.

Ρωσικά πλήγματα σε λιμενικές υποδομές και πλοία στην Οδησσό

Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα λιμενικές υποδομές και πλοία στην περιοχή της Οδησσού, υποστηρίζοντας πως οι στόχοι εξυπηρετούσαν τον ουκρανικό στρατό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, στο στόχαστρο βρέθηκαν ένα φορτηγό πλοίο κατά την εκφόρτωσή του στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ, καθώς και υποδομές αποθήκευσης στρατιωτικού εξοπλισμού, καυσίμων και λιπαντικών.

Ανέφερε επίσης ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης στην Οδησσό, καθώς κι ένα φορτηγό πλοίο με φορτίο που προοριζόταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στα περίχωρα της Οδησσού, ρωσικά drones έπληξαν τρεις αποθήκες με ουκρανικά drones, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ