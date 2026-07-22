Σε υψηλό 2 εβδομάδων οι ευρωαγορές πριν την ΕΚΤ - «Έλαμψε» η Randstad

Σε υψηλό από 6 Ιουλίου τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η μετοχή της Airbus σημείωσε άνοδο 7,04%. Ο τίτλος της Nestle «πρασίνισε» 2,24%.

Σε υψηλό δύο εβδομάδων (από 6 Ιουλίου) σκαρφάλωσαν την Τετάρτη οι ευρωαγορές χάρη στις μετοχές ενέργειας και άμυνας, ενώ η Randstad σημείωσε την ισχυρότερη ημέρα της από το 2008. Η σημερινή αντίσταση πάει κόντρα στην νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που έχει επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και έχει μειώσει την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών μετοχών, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της Γηραιάς Ηπείρου από τις εισαγωγές καυσίμων.

Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια την Πέμπτη, ακόμη και με το ράλι των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, προβλέπεται τουλάχιστον μία αύξηση 0,25% μέχρι το τέλος του έτους, με πιθανότητα 60% για μια δεύτερη, σύμφωνα με το Reuters. Στο Λονδίνο, ο βρετανικός πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, δίνοντας στ;hριξη στον νέο πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, που επιδιώκει να μειώσει το κόστος διαβίωσης.

Ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,58%, στις 646,93 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,57% στις 6.321 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 0,58% στις 25.155 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 αναρριχήθηκε 0,89% στις 8.437 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σκαρφάλωσε 1,24% στις 10.716 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 0,97% στις 52.792 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 κατέγραψε άνοδο 0,99% στις 19.571 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Randstad, με έδρα την Ολλανδία, έκανε άλμα 13,87% στην κορυφή του πανευρωπαϊκού δείκτη με ώθηση από τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα με ανάκαμψη της ζήτησης σε βασικές αγορές της. Οι μετοχές αεροδιαστημικής και άμυνας ηγήθηκαν με ράλι 2,6%. Ο δείκτης ενέργειας πρόσθεσε 0,8%, καθώς οι τιμές του αργού Brent ξεπέρασαν τα 93 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων.

Η μετοχή της Airbus σημείωσε άνοδο 7,04% μετά την έναρξη προγράμματος επαναγοράς μετοχών 5 δισ. ευρώ και την αποκάλυψη νέων μεσοπρόθεσμων στόχων, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν διπλασιασμού των κερδών έως το 2029. Ο τίτλος της Nestle «πρασίνισε» 2,24% μετά την αναφορά των Financial Times ότι η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Platinum Equity πλησιάζει σε συμφωνία για την αγορά περίπου 50% των μετοχών της ευρωπαϊκής επιχείρησης νερού της.

Οι μετοχές τεχνολογίας διολίσθησαν 0,5% πριν από τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla στις ΗΠΑ μετά το «καμπανάκι» της Wall Street. Τα αποτελέσματα θα κρίνουν εάν το ράλι στις μετοχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ακόμα περιθώριο να συνεχιστεί. Ο κλάδος έχει δει σοβαρές διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές εξισορροπούν την ανάπτυξη με όχημα την ΑΙ και τις φουσκωμένες αποτιμήσεις, ιδίως των μετοχών τσιπ, που εκτινάσσονται φέτος σε ΗΠΑ και ασιατικές αγορές.

«Μια στροφή μακριά από την τεχνολογία οδήγησε σε μια καλύτερη ημέρα για τις ευρωπαϊκές αγορές συνολικά, οι οποίες συνεχίζουν να αψηφούν την ισχύ του πετρελαίου. Η εστίαση τώρα μετατοπίζεται στις ΗΠΑ, καθώς η Alphabet, ανακοινώνει κέρδη, προσφέροντας κάποια ανακούφιση από την ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή», επεσήμανε ο Κρις Μπίτσαμ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην επενδυτική πλατφόρμα IG.