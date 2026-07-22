«Παράθυρο» για 5.000 επιπλέον απολύσεις στην Porsche

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μίχαελ Λάιτερς σχεδίαζε να περικόψει μεταξύ 5.000 και 6.000 θέσεων εργασίας έως το 2035.

Διπλασιασμό το εύρους του προγράμματος απολύσεών της επεξεργάζεται η Porsche, καταρτίζοντας σχέδια για την περικοπή άλλων 5.000 θέσεων εργασίας, καθώς το εποπτικό της συμβούλιο συνεδρίασε την Τετάρτη για να συζητήσει μέτρα αναδιάρθρωσης.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μίχαελ Λάιτερς σχεδίαζε να περικόψει μεταξύ 5.000 και 6.000 θέσεων εργασίας έως το 2035.

Τα περιθώρια κέρδους στην Porsche, ένα από τα πιο κερδοφόρα brands του ομίλου Volkswagen, έχουν συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια από άνετα διψήφια ποσοστά σε μόλις 1,1% πέρυσι.

Η αποδυνάμωση οφείλεται στην πτώση των πωλήσεων στην κινεζική αγορά, στα προβλήματα με τους δασμούς και σε μια στασιμότητα της στρατηγικής ηλεκτροκίνησης που κόστισε στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πολλά δισ. ευρώ.

Έχοντας ήδη συμφωνήσει για 3.900 απολύσεις, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και η διοίκηση διαπραγματεύονται ένα δεύτερο πακέτο μέτρων, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η μητρική Volkswagen προειδοποίησε ότι 100.000 θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν παρελθόν σε ολόκληρο τον όμιλο στη μάχη της εταιρείας να γίνει ανταγωνιστική από άποψη κόστους ενώ τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία απειλούνται επίσης με κλείσιμο τα επόμενα χρόνια.