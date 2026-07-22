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Υψηλά 2 εβδομάδων για τον χρυσό με νέα κέρδη

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Υψηλά 2 εβδομάδων για τον χρυσό με νέα κέρδη
Χρυσός / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Το ασήμι πρόσθεσε 2,2% στα 60,09 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σκαρφάλωσε 1% στα 1.645,86 δολάρια και το παλλάδιο ισχυροποιήθηκε 1,7% στα 1.303,25 δολάρια.

Σε υψηλό 2 εβδομάδων αναρριχήθηκε ο χρυσός την Τετάρτη, ενισχυμένος από το αποδυναμωμένο δολάριο και τις τεχνικές αγορές, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τα σημάδια των παρατεταμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και περιμένουν νέες ενδείξεις για τα επιτόκια των ΗΠΑ από την Fed.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 1,8% στα 4.150,91 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 7 Ιουλίου στα 4.141,59 δολάρια ανά ουγγιά ενδοσυνεδριακά. Τα futures παράδοσης Αυγούστου ενισχύθηκαν 2% στα 4.156,60 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ πρόσθεσε 2,2% στα 60,09 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σκαρφάλωσε 1% στα 1.645,86 δολάρια και το παλλάδιο ισχυροποιήθηκε 1,7% στα 1.303,25 δολάρια.

«Ο χρυσός εκτινάχθηκε υψηλότερα, ξεπερνώντας τα 4.140 δολάρια καθώς το ασθενέστερο δολάριο και οι αγοραστές της βουτιάς (dip buyers) μειώθηκαν και έδωσαν νέα έμπνευση στους ταύρους», τόνισε ο Λούκμαν Οτουνούγκα, ανώτερος αναλυτής έρευνας στην FXTM.

«Τα υποκείμενα bearish θεμελιώδη μεγέθη μπορεί να περιορίσουν τα κέρδη - ειδικά με τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται πάνω από 3% σήμερα», πρόσθεσε. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ υποχώρησε την Τετάρτη, καθιστώντας τις τιμές των χρυσών νομισμάτων σε δολάρια πιο προσιτές για τους αγοραστές στο εξωτερικό.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί τον τερματισμό της κρίσης στο Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται σοβαρά για συνομιλίες.

Η ευρείας κλίμακας σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε τέσσερα δεξαμενόπλοια φορτωμένα με σαουδαραβικό αργό με προορισμό την Ασία να αλλάξουν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα την Τετάρτη, μετά από απειλές από τους Χούθι της Υεμένης, στέλνοντας τον «μαύρο χρυσό» σε υψηλό σχεδόν έξι εβδομάδων.

Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου λόγω των διαταραχών στην τροφοδοσία των χωρών του Κόλπου έχουν επηρεάσει τις τιμές του χρυσού, καθώς αύξησαν τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τη Fed, τα οποία τείνουν να μειώνουν την ελκυστικότητα του μη αποδοτικού χρυσού.

Εν τω μεταξύ, η FOMC είναι πιθανό να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της για το υπόλοιπο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία δημοσκόπησης του Reuters, με τις αγορές να προβλέπουν δύο αυξήσεις μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2027.

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tags:
Χρυσός
Ασήμι
Πετρέλαιο
Ερυθρά Θάλασσα
Επιτόκια
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