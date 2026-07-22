Κικίλιας σε αξιωματικούς Λιμενικού: «Εξαιρετικά υψηλής σημασίας η υπηρεσία σας στην πατρίδα»

Τη σπουδαιότητα της αποστολής και την υψηλή ευθύνη που αναλαμβάνουν οι νέες και οι νέοι Αξιωματικοί του Λιμενικού επισήμανε ο Υπ. Ναυτιλίας.

Τη σπουδαιότητα της αποστολής και την υψηλή ευθύνη που αναλαμβάνουν οι νέες και οι νέοι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επισήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας τους, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο.

Ο κ. Κικίλιας, απευθυνόμενος στους ορκισθέντες Αξιωματικούς, υπογράμμισε την αφοσίωση στο καθήκον και το ήθος που πρέπει να διέπουν τη διαδρομή τους στο Σώμα. «Για τους νέους και τις νέες αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η ακεραιότητα, η αίσθηση καθήκοντος και η καταρτισμένη εκπαίδευση τόσο στις νέες τεχνολογίες όσο και στα θέματα ασφάλειας, καθιστούν την υπηρεσία τους στο Λιμενικό Σώμα και στην πατρίδα εξαιρετικά υψηλής σημασίας. Η πατρίδα σας έχει ανάγκη, το Λιμενικό Σώμα σας έχει ανάγκη», όπως ανέφερε.

Συνεχίζοντας, ο Υπουργός συνεχάρη τους νέους Αξιωματικούς και τις οικογένειές τους, αναφερόμενος στη συνολική αποστολή του Σώματος. Όπως σημείωσε «θέλω να σας συγχαρώ, όπως και τις οικογένειές σας, είμαστε υπερήφανοι για εσάς και καμαρώνουμε. Ο προορισμός και η αποστολή σας είναι εξαιρετικής σημασίας: φυλάσσετε την πατρίδα μας, τα θαλάσσια σύνορά μας, προστατεύετε τους ναυτικούς, τους ταξιδιώτες και τους τουρίστες, φυλάσσετε τα νησιά μας και αστυνομεύετε την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Αλλά κυρίως, επιχειρούμε με το παράστημά μας, την προσωπικότητά μας, τον αξιακό μας κώδικα και την ηθική μας. Όσο κι αν κάποιοι προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να απαξιώσουν τις αξίες της πατρίδας, της σημαίας, της οικογένειας και των ανθρώπων που θέτουν εαυτόν στην υπηρεσία της πατρίδας, εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε υπέρμαχοι αυτών των αρχών που κρατούν το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή δυνατό και ισχυρό».

Στην τελετή, στην οποία χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου, κ.κ. Νήφων, παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φώτης Μάγγος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Α’ Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, επίτιμοι αρχηγοί Λ.Σ., καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.