Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει δει ακόμη τίποτα - «Καμπανάκι» στους Χούθι

Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σφοδρά το Pickaxe Mountain «όπου οι Ιρανοί προσπαθούν να ανασυστήσουν μια πυρηνική βάση». Προειδοποίηση στους Χούθι.

Σαφής ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν εάν οι Χούθι της Υεμένης υλοποιήσουν την απειλή αποκλεισμού της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απηύθυνε και ισχυρή προειδοποίση στο Ιράν, ανεβάοντας το γεωπολιτικό θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε πως εάν οι Χούθι προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, οι ΗΠΑ «θα κάνουν απλώς ό,τι πρέπει».

«Μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει συμβεί», υπογράμμισε ο Τραμπ αναφορικά με τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, προσθέτοντας: «Μπορεί να συμβεί, αλλά εμείς θα το τακτοποιήσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το τακτοποιήσουμε…».

«Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους Χούθι. Ούτε εκείνοι είχαν κανένα πρόβλημα μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. Αν προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια, τότε απλώς θα πρέπει να αναλάβουμε δράση» συμπλήρωσε. Παράλληλα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

«Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συναντηθεί με τις ΗΠΑ επειδή έχει αποδεκατιστεί. Θέλουν απεγνωσμένα να συναντηθούμε και, μέχρι να είναι έτοιμοι για ουσιαστικές συνομιλίες, δεν μας ενδιαφέρει», επεσήμανε ο Τραμπ. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος οι Ιρανοί, «δεν έχουν δει τίποτα ακόμα. Ήμασταν ευγενικοί». «Κανείς δεν ξέρει, εκτός από τους Ιρανούς, τη ζημιά που τους έχουμε προκαλέσει. Αν αποχωρούσαμε αύριο, θα είχαμε μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν αποχωρούμε αύριο», τόνισε.

Ταυτόχρονα, εξήγησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σφοδρά το Pickaxe Mountain «όπου προσπαθούν να ανασυστήσουν μια πυρηνική βάση». «Θα χτυπήσουμε αυτήν την βάση. Οποιαδήποτε βάση όπου σκέφτονται έστω και για πυρηνικά όπλα, θα την χτυπήσουμε πολύ, πολύ ισχυρά. Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20, 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου» εξήγησε.

Το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» είναι μια οχυρωμένη εγκατάσταση που πιστεύεται ότι φιλοξενεί δύο υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων, σε μεγάλο βάθος, για τα οποία οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων του αμερικανικού οπλοστασίου. Η συγκεκριμένη τοποθεσία συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Απαγορεύεται στα πλοία να φορτώνουν και να εκφορτώνουν φορτία σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας», αναφέρεται σε email που στάλθηκε σήμερα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. «Συνιστούμε μετ’ επιτάσεως η εταιρεία σας να συμπεριφερθεί με τη δέουσα επιμέλεια και μέγιστη προσοχή σε όλες τις συναλλαγές της», τονίζεται στο κείμενο.

Οι Χούθι έχουν απειλήσει ότι θα στοχοποιήσουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από Ερυθρά Θάλασσα και το στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους συνδέονται με τον πόλεμο στη Γάζα και τη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ. Η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, γεγονός που καθιστά κάθε απειλή αποκλεισμού ζήτημα με γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες.