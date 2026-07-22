Συνάντηση Παπαστεργίου με το νέο ΔΣ της ΕΕΤΤ - Στο επίκεντρο η προστασία των καταναλωτών

Η προστασία των καταναλωτών, η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η επιτάχυνση της μετάβασης της χώρας σε σύγχρονες υποδομές συνδεσιμότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Παπαστεργίου με τον νέο πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η προστασία των καταναλωτών, η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η επιτάχυνση της μετάβασης της χώρας σε σύγχρονες υποδομές συνδεσιμότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, με τον νέο πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά, και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.

Στη συνάντηση, παρουσία του γενικού γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνου Καράντζαλου, επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία του υπουργείου με την ΕΕΤΤ στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των ταχυδρομικών και ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, τέθηκαν οι βασικές προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, ενόψει και της προετοιμασίας της Ελλάδας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η πληθυσμιακή κάλυψη 5G έχει πλέον φτάσει στο 99,8%, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται περίπου στο 94%. Παράλληλα, η κάλυψη των δικτύων οπτικών ινών έχει αυξηθεί από 38% το 2023 σε περίπου 70% το 2026.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι επόμενοι στόχοι για την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων είναι η επέκταση των δικτύων 5G σε κρίσιμες υποδομές, όπως το μετρό, οι αυτοκινητόδρομοι, τα λιμάνια και η ακτοπλοΐα, καθώς και η αξιοποίησή τους από τα Σώματα Ασφαλείας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τρόποι αντιμετώπισης παρεμβολών που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων και των συστημάτων αεροναυτιλίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ενίσχυση της ενημέρωσης των καταναλωτών, με τον Δημήτρη Παπαστεργίου να θέτει ως προτεραιότητα την περαιτέρω αξιοποίηση των εργαλείων σύγκρισης τιμών. Στόχος είναι, σταδιακά, να ενσωματώνονται σε αυτά και στοιχεία που θα αποτυπώνουν την πραγματική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε οι πολίτες να έχουν πληρέστερη εικόνα των διαθέσιμων επιλογών πριν αποφασίσουν για τον πάροχο που θα επιλέξουν.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε και τη μετάβαση από τα δίκτυα χαλκού στα δίκτυα οπτικών ινών. Όπως επισημάνθηκε, ζητούμενο είναι η ομαλή μετάβαση των πολιτών στις νέες υποδομές και η έγκαιρη ενημέρωσή τους, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκαν η ανάπτυξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς, αλλά και η μετάβαση στο νέο πρότυπο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T2.

Ξεχωριστό κεφάλαιο της συνάντησης αποτέλεσαν οι νέες αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ ως Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών. Η Αρχή έχει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα των ανηλίκων, καθώς και την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου και των απατηλών πρακτικών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Παράλληλα, στη συνάντηση εξετάστηκε η εφαρμογή του νέου εθνικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και η λειτουργία του Κέντρου Συντονισμού και Τεχνογνωσίας, το οποίο αναμένεται να υποστηρίξει, κατά προτεραιότητα, μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν, επίσης, οι ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τα ψηφιακά δίκτυα και την κυβερνοασφάλεια, η προετοιμασία της Ελλάδας για την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC 2027), καθώς και η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς BEREC και ITU.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ