Μπαράζ ρεκόρ στην Wall Street μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

«Πάτησε» τις 7.100 μονάδες ο S&P 500, κέρδη 860 μονάδων για τον Dow Jones.

Με ισχυρά κέρδη υποδέχθηκαν οι κυριότεροι δείκτες της Wall Street το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αισιοδοξούν πως η κρίση στην Μέση Ανατολή που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και εκτόξευσε σε πολυετή υψηλά τις τιμές του πετρελαίου οδεύει προς οριστική διευθέτηση.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 868 μονάδων ή 1,79% και διαμορφώθηκε στις 49.447 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 πέτυχε νέο ρεκόρ για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές με κέρδη 1,2% στις 7.126 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τις 7.100 μονάδες.

Ακόμα καλύτερη εικόνα και νέο ιστορικό υψηλό για τον τεχνολογικό δείκτη, με τον Nasdaq να διαμορφώνεται στις 24.468 μονάδες, με άνοδο 1,52%. Πρόκειται για την 13η συνεχόμενη ημέρα που ο δείκτης κλείνει στα πράσινα, στο μεγαλύτερο ανοδικό σερί του από το 1992.

Σε νέα ιστορικά υψηλά αναρριχήθηκε και ο δείκτης Rusell 2000 της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς έκλεισε με άνοδο 2,02% στις 2.774 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση οι δείκτες κατάφεραν ακόμα ένα θετικό κλείσιμο, με τον Dow Jones να κερδίζει 3,2% υψηλότερα, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq κέρδισαν κατά 4,5% και 6,8% αντίστοιχα.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ισχυρά κέρδη σημείωσαν οι μετοχές των εταιρειών που θα επωφεληθούν από τον τερματισμό των συγκρούσεων, με την Boeing να κερδίζει 2%, ενώ η Royal Caribbean ενισχύθηκε άνω του 7%.

Σημαντική ώθηση στην αμερικανική αγορά δίνει και η νέα «βουτιά» που σημείωσαν οι τιμές του αργού μετά την ανακοίνωση από το Ιράν, με το brent να υποχωρεί στα 90 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κάτω από τα 85 δολάρια.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία, για όσο ακόμα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο, η οποία ανακοινώθηκε χθες το βράδυ από την Βηρυτό και το Τελ Αβίβ. Όπως αναφέρει, η διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον οργανισμό λιμένων και ναυτιλίας του Ιράν.

Ήδη, τουλάχιστον οκτώ τάνκερ πλέουν προς τα Στενά μετά τη δήλωση του Αμπάς Αραγτσί. Πέντε δεξαμενόπλοια τα οποία είχαν αγκυροβολήσει βόρεια του Ντουμπάι, κινούνται προς τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, ενώ τρία ακόμα, τα οποία περίμεναν περίπου 70 μίλια δυτικά, έχουν επίσης αρχίσει να κινούνται προς την κατεύθυνση των Στενών. Το Reuters αναφέρει πως περίπου δέκα ακόμα δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.