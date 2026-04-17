Πτώση 12% για το πετρέλαιο - Στα 90 δολάρια «προσγειώθηκε» το brent

Βαριές απώλειες κατέγραψαν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ιράν πως τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακουφίζοντας τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ο οποίος δοκιμάστηκε σημαντικά τις εβδομάδες που το κρίσιμο πέρασμα για την ναυσιπλοΐα παρέμενε αποκλεισμένο, εν μέσω της ανάφλεξης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, γεγονός που εκτόξευσε σε πολυετή υψηλά τον «μαύρο χρυσό».

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσως Μαΐου του αμερικανικού WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν στα 83,85 δολάρια/βαρέλι, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 12%, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού Brent υποχώρησαν κατά 9% στα 90,38 δολάρια/βαρέλι.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτί ανέφερε ότι η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία, για όσο ακόμα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο, η οποία ανακοινώθηκε χθες το βράδυ από την Βηρυτό και το Τελ Αβίβ. Όπως αναφέρει, η διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον οργανισμό λιμένων και ναυτιλίας του Ιράν.

Από την πλευρά του, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο πρακτορείο Reuters πως «όλα τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά σε συντονισμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν», προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων περιλαμβάνεται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι πιθανότατα οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο και, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάει και ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ αν και «δεν το έχει αποφασίσει» οριστικά.