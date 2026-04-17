Τάνκερ και φορτηγά πλοία κατευθύνονται προς το Ορμούζ μετά την άρση της απαγόρευσης

Σύμφωνα με δεδομένα εντοπισμού πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, πέντε τάνκερ τα οποία είχαν αγκυροβολήσει βόρεια του Ντουμπάι, κινούνταν προς τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίοδο,

Τουλάχιστον δεκαοκτώ δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πλέουν προς τα Στενά του Ορμούζ μετά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν το απόγευμα της Παρασκευής ότι το πέρασμα είναι ανοιχτό για όλα τα εμπορικά πλοία.

Σύμφωνα με δεδομένα εντοπισμού πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, πέντε τάνκερ τα οποία είχαν αγκυροβολήσει βόρεια του Ντουμπάι, κινούνταν προς τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, λίγο αφότου ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα Στενά είναι εντελώς ανοικτά.

Τρία ακόμα τάνκερ, τα οποία περίμεναν περίπου 70 μίλια δυτικά, έχουν επίσης αρχίσει να κινούνται προς την κατεύθυνση των Στενών, ενώ το Reuters αναφέρει πως περίπου δέκα ακόμα δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

Εκατοντάδες τάνκερ έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, και η απόφαση για το αν θα διαπλεύσουν τα Στενά εξαρτάται από τους ιδιοκτήτες, τους καπετάνιους και τα πληρώματα.

Αρκετοί πλοιοκτήτες είχαν δηλώσει νωρίτερα στο Bloomberg ότι αναζητούσαν περισσότερες πληροφορίες προτού αποφασίσουν αν θα πραγματοποιήσουν τον διάπλου. Ωστόσο, αν τα πλοία συνεχίσουν και ολοκληρώσουν το πέρασμα των Στενών, αυτό θα αποτελούσε σαφή ένδειξη ότι η θαλάσσια δίοδος ανοίγει για τη ναυσιπλοΐα.

Το κλείσιμο των Στενών έχει εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου, των καυσίμων και του φυσικού αερίου, καθώς περιόρισε σημαντικά τις μεταφορές και ανάγκασε τους μεγαλύτερους παραγωγούς της περιοχής να μειώσουν την παραγωγή.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι πλοία και φορτία που συνδέονται με «εχθρικές» χώρες δεν θα επιτρέπεται να διέρχονται. Η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα κλείσει εάν συνεχιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, καθώς αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, το οποίο επικαλείται πηγή.