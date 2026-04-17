Ράλι στην Wall Street: Ολοταχώς για νέα ρεκόρ οι S&P 500 και Nasdaq

Ράλι 900 μονάδων για τον Dow Jones μετά την ανακοίνωση του Ιράν για το Ορμούζ.

Τελευταία ενημέρωση 17.33

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν στις συναλλαγές της Παρασκευής οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με την αγορά να υποδέχεται με αισιοδοξία την ανακοίνωση του Ιράν για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τις επόμενες δέκα ημέρες, δημιουργώντας ελπίδες για οριστική αποκλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει κέρδη άνω των 900 μονάδων ή 1,9% και διαπραγματεύεται στα επίπεδα των 49.494 μονάδων, ενώ τροχιά για νέα ιστορικά υψηλά -μετά τα ρεκόρ της Πέμπτης- βάζουν οι S&P 500 και Nasdaq. Ο διευρυμένος δείκτης κερδίζει 1,09% και βρίσκεται στις 7.117 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης ενισχύεται κατά 1,24% στις 26.401 μονάδες. Σε νέα ιστορικά υψηλά αναρριχάται και ο δείκτης Rusell 2000 της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς ενισχύεται κατά 1,75% στις 2.767 μονάδες.

Διαβάστε ακόμα - Μπορούν ΗΠΑ και Ιράν να λήξουν οριστικά τον πόλεμο;

Σε εβδομαδιαία βάση οι δείκτες οδεύουν προς ακόμα ένα θετικό κλείσιμο, με τον Dow Jones να βρίσκεται σχεδόν 3% υψηλότερα, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq ενισχύονται κατά 4% και 6% αντίστοιχα, εκμεταλλευόμενοι τις θετικές εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι μετοχές των εισηγμένων που εκτιμάται πως θα επωφεληθούν από τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή, με τον τίτλο της Boeing να κερδίζει 4%, ενώ ο τίτλος της Royal Caribbean ενισχύεται άνω του 9%.

Σημαντική ώθηση στην αμερικανική αγορά δίνει και η νέα «βουτιά» που σημειώνουν οι τιμές του αργού μετά την ανακοίνωση από το Ιράν, με το brent να υποχωρεί κάτω από τα 90 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI βρίσκεται κάτω από τα 85 δολάρια.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία, για όσο ακόμα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο, η οποία ανακοινώθηκε χθες το βράδυ από την Βηρυτό και το Τελ Αβίβ. Όπως αναφέρει, η διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον οργανισμό λιμένων και ναυτιλίας του Ιράν.

Προηγουμένως, την Πέμπτη ο Τραμπ δήλωσε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο και εκτίμησε ότι είναι πιθανή η παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στην οποία έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Παρά ταύτα πρόσθεσε ότι ενδέχεται να μην χρειαστεί παράταση, καθώς η Τεχεράνη επιθυμεί να συναφθεί συμφωνία. Λίγες ώρες αργότερα από το Λας Βέγκας ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος «μάλλον θα τελειώσει αρκετά σύντομα».