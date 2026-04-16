Wall Street: Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq έφερε η διπλωματία

Νέα ρεκόρ χτύπησαν την Πέμπτη ο S&P 500 και ο Nasdaq στη Wall Street, με ώθηση από την επενδυτική αισιοδοξία γύρω από την εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου και το διαφαινόμενο deal ΗΠΑ - Ιράν, που καθησύχασε το κλίμα της αγοράς, καθώς η επικράτηση της διπλωματικής οδού κάνει τους traders να πιστεύουν πως τα χειρότερα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχουν πλέον... περάσει.

Ειδικότερα, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,26% στις 7.041 μονάδες (χθεσινό ρεκόρ οι «κλειδωμένες» 7.022,95 μονάδες) και o Nasdaq πρόσθεσε 0,36% στις 24.102 μονάδες (κατοχύρωσε τις 24.016 μονάδες χτες) ενώ ο Dow Jones κέρδισε 0,24% στις 48.578 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης ξεκίνησε την εβδομάδα εξαφανίζοντας όλες τις απώλειές του από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε 10ήμερη εκεχειρία, ενδεχομένως αίροντας ένα βασικό εμπόδιο για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία στην Μ. Ανατολή. «Οι έμπειροι επενδυτές κατανοούν ότι οι αγορές στο σύνολό τους δεν περιμένουν τη βεβαιότητα. Η αγορά απομακρύνεται από τα χειρότερα σενάρια και δικαίως», επεσήμανε ο Άντονι Σαγκλιμπένε, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Ameriprise Financial.

«Όταν κυριαρχεί η ορμή, τα θεμελιώδη μεγέθη είναι προαιρετικά. Οι επενδυτές έχουν αποφασίσει ότι τα χειρότερα της σύγκρουσης είναι πίσω μας, αν όχι πλήρως λυμένα», υπογράμμισε ο Στιβ Σόσνικ, επικεφαλής στρατηγικής της Interactive Brokers. Ενώ οι ελπίδες για διπλωματική πρόοδο έχουν ενισχύσει το κλίμα αυτή την εβδομάδα, ορισμένοι λένε ότι μπορεί να χρειαστούν πιο απτά στοιχεία ειρήνης για να διατηρηθεί το ανοδικό κλίμα.

«Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μερικά τρίμηνα με αποδυνάμωση του ΑΕΠ», υπογράμμισε ο Ρομπ Γουίλιαμς, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Sage Advisory. «Όλοι περιμένουν απλώς το Ιράν να τα καταφέρει μόνο του, και αυτό θα είναι ένα μεγάλο θετικό, αλλά η οικονομία εξακολουθεί να έχει ανάπτυξη 2%. Πιθανότατα θα έχουμε μερικά τρίμηνα κάτω του 2% εδώ. Δεν ξέρω αν οι αγορές είναι προετοιμασμένες για αυτό», συμπλήρωσε.

«Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς γιατί οι επενδυτές είναι τόσο αισιόδοξοι», σχολίασε η Μελίσα Μπράουν, διευθύνουσα σύμβουλος έρευνας επενδυτικών αποφάσεων στην SimCorp. «Τα οικονομικά δεδομένα δεν δικαιολογούν πραγματικά τον υψηλό βαθμό ενθουσιασμού» πρόσθεσε. Στο ταμπλό, ο αμερικανικός γίγαντας αφεψημάτων PepsiCo ντύθηκε στα πράσινα αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα τριμηνιαία οικονομικά της μεγέθη.

Ο τίτλος της Abbott διολίσθησε σε χαμηλό 2,5 ετών (από Νοέμβριο 2023), αφού υποβάθμισε το guidance για ολόκληρο το έτος, ενώ η Charles Schwab και η Travelers σημείωσαν αισθητή πτώση μετά τα απογοητευτικά επιχειρηματικά τους αποτελέσματα. Η Netflix ενισχύθηκε 0,07% πριν ανακοινώσει τις επιδόσεις της ακριβώς μετά το «καμπανάκι» για τις σημερινές συναλλαγές.