«Πράσινο» 3 στα 3 για το πετρέλαιο - Σχεδόν στα 100 δολάρια το Brent

Νέα κέρδη κατέγραψε το πετρέλαιο την Πέμπτη εν μέσω σκεπτικισμού ότι οι επερχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορέσουν να επιλύσουν τις διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Μέσης Ανατολής που προκαλούνται από τον πόλεμο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν 4,7%, στα 99,39 δολάρια το βαρέλι. Τα futures του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ σκαρφάλωσαν 3,7%, στα 94,69 δολάρια το βαρέλι.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν αποτελεί τη μεγαλύτερη διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου συνήθως μεταφέρεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών «μαύρου χρυσού» και LNG. Κάθε μέρα που περνάει με τη θαλάσσια κυκλοφορία να παραμένει ουσιαστικά κλειστή σημαίνει ότι οι ενεργειακοί παίκτες μειώνουν την προσφορά - σφίγγοντας τις αγορές.

«Παραμένουμε επιφυλακτικοί για οποιαδήποτε άμεση επίλυση αυτού του πολέμου», επεσήμανε ο αναλυτής της αγοράς πετρελαίου της PVM, Τζον Έβανς. «Επιλέξτε οποιονδήποτε τίτλο και υπάρχει πάντα ένας αντίλογος» ανέφερε. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν περιορίσει τις προσδοκίες τους για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία και αντ' αυτού επιδιώκουν ένα προσωρινό deal για να αποτρέψουν την επιστροφή στη σύγκρουση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν, μια δήλωση που είχε κάνει και στο παρελθόν. Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι περίπου 13 εκατ. βαρέλια ημερησίως πετρελαίου έχουν διαταραχθεί από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 913.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 154.000 βαρελιών.

Τα αποθέματα βενζίνης των ΗΠΑ μειώθηκαν επίσης την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι χώρες που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τις προμήθειες της Μέσης Ανατολής ώθησαν τις εξαγωγές των ΗΠΑ υψηλότερα. «Μέχρι στιγμής, δεν πέφτουν βόμβες, αλλά ο αριθμός των πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πριν από τον αποκλεισμό των ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Σκοτ Σέλτον, αναλυτής της TP ICAP.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στο Πακιστάν για περαιτέρω συνομιλίες ήδη από το Σαββατοκύριακο. Πηγές από την Τεχεράνη ανέφεραν στο Reuters ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα μέσω της πλευράς του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση συμφωνίας για την αποτροπή της σύγκρουσης μετά από την εκεχειρία που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου.