Από τα μεσάνυκτα η 10ήμερη κατάπαυση πυρός Ισραήλ - Λιβάνου: «Μέσα» και η Χεζμπολάχ

Σε κατάπαυση πυρός στον Λίβανο για δέκα ημέρες συμφώνησαν οι ηγέτες του Τελ Αβίβ και της Βηρυτού όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υπογράμμισε, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ στις 17:00 ώρα Ανατολικής Ακτής» των ΗΠΑ (σ.σ. μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας). Υπενθυμίζεται πως για επικείμενη κατάπαυση πυρός είχε κάνει λόγο νωρίτερα δημοσίευμα του Axios, μετά από αμερικανικές διπλωματικές διεργασίες.

«Μόλις είχα εξαιρετικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου. Αυτοί οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη κατάπαυση του πυρός στις 5 μ.μ. EST» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

«Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσινγκτον, με τον Υπουργό Εξωτερικών μας, Μάρκο Ρούμπιο. Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον ΥΠΕΞ μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης. Ήταν τιμή μου να λύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε!» πρόσθεσε.

Σε μια δεύτερη ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι θα καλέσει τους ηγέτες και των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες. «Θα προσκαλέσω τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στο Λευκό Οίκο για τις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από το 1983, πριν από πολύ καιρό. Και οι δύο πλευρές επιθυμούν την ειρήνη, και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, σύντομα!» σημείωσε.

Οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο απείλησαν να εκτροχιάσουν την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Η ανακοίνωση του Τραμπ δεν έκανε καμία αναφορά στη Χεζμπολάχ ενώ σημαντικό ρόλο στη διπλωματική επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή έπαιξε με πρωτοβουλίες του και το Πακιστάν.

Στο deal και η Χεζμπολάχ

Ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι η κατάπαυση πυρός συμπεριλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα θα την τηρήσει. Λίγο νωρίτερα, η οργάνωση ανέφερε ότι θα τηρήσει την εκεχειρία, που θα τεθεί σε εφαρμογή απόψε τα μεσάνυχτα, υπό τον όρο ότι το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς τις εχθροπραξίες. «Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ειρήνη», δήλωσε και δεν απέκλεισε να επισκεφθεί και ο ίδιος τον Λίβανο «την κατάλληλη στιγμή».

Νετανιάχου: Συμφώνησα σε δεκαήμερη εκεχειρία στον Λίβανο

«Συμφώνησα για μια προσωρινή εκεχειρία δέκα ημερών στον Λίβανο. Το βασικό μας αίτημα είναι η διάλυση της Χεζμπολάχ. Θα παραμείνουμε στον Λίβανο δημιουργώντας μια εκτενή ζώνη ασφαλείας που θα φτάνει έως τα σύνορα με τη Συρία», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στον Τραμπ σημείωσε: «Μου είπε ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και να εξολοθρεύσει τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν».

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο στρατός θα παραμείνει βαθιά εντός Λιβάνου

Τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν αναπτυγμένα στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της επικείμενης 10ήμερης εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ. Eνας Iσραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στον ισραηλινό ιστότοπo Ynet ότι «οι δυνάμεις μας θα παραμείνουν βαθιά μέσα στο λιβανέζικο έδαφος» και ότι ο ισραηλινός στρατός θα αναλάβει δράση ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή, όπως συνέβη και κατά την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024 στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνέχισε να επιτίθεται σε μέλη της Χεζμπολάχ.