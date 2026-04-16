Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά - Πιθανή συνάντηση το Σαββατοκύριακο

Θετικά βήματα στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας ότι «το Ιράν είναι πλέον διατεθειμένο να κάνει πράγματα που προηγουμένως δεν ήταν πριν από 2 μήνες», ενώ πρόσθεσε ότι «σημειώνεται μεγάλη πρόοδος» στις διαβουλεύσεις, με το Bloomberg να επισημαίνει πως ορισμένοι ηγέτες αραβικών χωρών του Κόλπου αλλά και της Ευρώπης εκτιμούν ότι θα χρειαστεί περίπου 6 μήνες για να επιτευχθεί ειρηνευτικό deal.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε επίσης ότι το Ιράν συμφώνησε ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και δήλωσε ότι είναι πιθανή μια νέα συνάντηση με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο. «Ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ αντέχει», πρόσθεσε ενώ σημείωσε επίσης πως «δεν είναι βέβαιο ότι η εκεχειρία χρειάζεται να επεκταθεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συγκρούσεων εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι μάχες θα ξαναρχίσουν», επεσήμανε ενώ συμπλήρωσε πως «το Ιράν έχει συμφωνήσει σχεδόν στα πάντα», συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο για περισσότερα από 20 χρόνια και «να μας δώσει πίσω την πυρηνική σκόνη» (σ.σ. το εμπλουτισμένο ουράνιο). Μάλιστα, δήλωσε πως εάν υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ενδέχεται να πάει και ο ίδιος στο Πακιστάν για την τελετή.

«Εάν υπάρξει deal το πετρέλαιο θα υποχωρήσει, οι τιμές θα πέσουν και ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Χεζμπολάχ, εκτιμώντας ότι η οργάνωση «θα συνεχίσει την κατάπαυση πυρός», κάτι που χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη για τη σταθερότητα στην Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, δήλωσε είναι «ιδιαίτερα σημαντικό» ο Πάπας Λέων να αντιληφθεί πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι συνιστά «απειλή για τη διεθνή κοινότητα», και ότι ο ίδιος έχει το δικαίωμα να διαφωνεί μαζί του. «Ο Πάπας μπορεί να λέει ό,τι θέλει — και θέλω να λέει ό,τι θέλει - αλλά μπορώ να διαφωνώ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. «Ο Πάπας πρέπει να κατανοήσει ότι αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός για δέκα ημέρες. Όπως υπογράμμισε, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ στις 17:00 ώρα Ανατολικής Ακτής» των ΗΠΑ (σ.σ. μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας). Για επικείμενη κατάπαυση πυρός είχε κάνει λόγο νωρίτερα δημοσίευμα του Axios, μετά από αμερικανικές διπλωματικές διεργασίες.