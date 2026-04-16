Νέα πτώση για τον χρυσό ελέω Μ. Ανατολής

Χρυσός / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Αναλυτικότερα, ο χρυσός παράδοσης Ιουνίου απώλεσε 0,28% στα 4.810 δολάρια ανά ουγγιά ενώ το ασήμι αποδυναμώθηκε 1% στα 78,29 δολάρια.

Νέα πτώση κατέγραψε ο χρυσός την Πέμπτη, με την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή (με την 10ήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο και το deal Τραμπ - Ιράν) να προκαλεί πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο.

Ο χρυσός μέτρησε απώλειες τον Μάρτιο, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πόλεμο κατά του Ιράν, λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό και τη ρευστότητα της αγοράς. Όμως η αισιοδοξία για μόνιμη ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα αποκλιμακώσει τις ενεργειακές τιμές και τις προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση επιτοκίων, βοήθησαν το πολύτιμο μέταλλο να ανακάμψει.

Βέβαια, ως asset χωρίς απόδοση, ο χρυσός χάνει την ελκυστικότητά του σε περιόδους υψηλών επιτοκίων. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες το Σαββατοκύριακο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, κάτι που, αν συμβεί, θα αυξήσει την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από τη Fed, στηρίζοντας τα πολύτιμα μέταλλα με τους traders «δίνουν» 32% για ψαλίδισμα στο κόστος δανεισμού το 2026.

