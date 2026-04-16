Σε ανοδική τροχιά το πετρέλαιο με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Όσο επιβραδύνονται οι διαδικασίες σύναψης ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, οι τιμές πετρελαίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Οι τιμές του πετρελαίου επανέρχονται σε ανοδική τροχιά την Πέμπτη μετά την βουτιά των προηγούμενων ημερών, καθώς οι αγορές παρακολουθούν τις προσπάθειες για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη λήξη της «παράνοιας» που έχει δημιουργηθεί στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 1,44% στα 96,32 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, μικρή διακύμανση υπάρχει μεταξύ των futures Μαΐου και Ιουνίου για το αμερικανικό WTI, τα οποία ενισχύονται κατά 1,08% και 1,16% αντίστοιχα, στα 92,28 και 89,06 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται πως και τα δύο benchmarks του πετρελαίου έκλεισαν με ήπιες διακυμάνσεις τις συναλλαγές της Τετάρτης. «Παραμένουμε επιφυλακτικοί για οποιαδήποτε άμεση επίλυση αυτού του πολέμου», δήλωσε ο αναλυτής της αγοράς πετρελαίου της PVM, Τζον Έβανς.

Σύμφωνα με το CNBC, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει πρωτοφανή αναστάτωση στην παγκόσμια ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς εχει οδηγήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο συνήθως μεταφέρει περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στο διπλωματικό πεδίο, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στο Πακιστάν για περαιτέρω συνομιλίες ήδη από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Μια πηγή που ενημερώθηκε από την Τεχεράνη δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα μέσω της πλευράς του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση συμφωνίας για την αποτροπή ανανεωμένης σύγκρουσης μετά από μια δίμηνη εκεχειρία που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου.

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι έχει διαταραχθεί η ροή περίπου 13 εκατ. βαρελιών ημερησίως από το κλείσιμο των Στενών. Με τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια που ανακοινώθηκε μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών το Σαββατοκύριακο, η αναστάτωση θα μπορούσε να αυξηθεί.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα ανανεώσει τις εξαιρέσεις από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

«Δεν θα ανανεώσουμε την άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Το υπουργείο του ανακοίνωσε την προηγουμένη την ίδια απόφαση για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα.