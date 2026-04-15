Πετρέλαιο: Οριακά κέρδη - Ρεκόρ στις αμερικανικές εξαγωγές αργού με 5,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως

Μικρά κέρδη πέτυχε το πετρέλαιο την Τετάρτη, ανακάμπτοντας από την απότομη χθεσινή πτώση, καθώς η αγορά γίνεται πιο αισιόδοξη ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βρει μία διπλωματική διέξοδο. Τα futures του Brent ενισχύθηκαν 14 σεντς, ή 0,1%, στα 94,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ για παράδοση Μαΐου πρόσθεσε 1 σεντ, στα 91,29 δολάρια το βαρέλι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι ο πόλεμος είναι «πολύ κοντά στο τέλος» σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο Fox Business ενώ πρόσθεσε ότι «η χρηματιστηριακή αγορά θα σημειώσει άνθηση» όταν τελειώσει η σύγκρουση. Εκτίμησε πως οι συνομιλίες με το Ιράν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν «τις επόμενες δύο ημέρες» στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

«Η επανέναρξη των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει η πιο σημαντική μεταβλητή για την άμβλυνση της πίεσης στον ενεργειακό εφοδιασμό, τις τιμές και την παγκόσμια οικονομία», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ενώ η Goldman Sachs ανέφερε ότι οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν περιορισμένες, κυμαινόμενες σε μόλις περίπου 10% των κανονικών επιπέδων ή περίπου 2,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα .

Η GS σημείωσε ότι οι διαταραχές στην παραγωγή αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή φαίνονται λιγότερο σοβαρές από ό,τι αρχικά φοβόταν ενώ υπολογίζει τις μέσες παρακρατήσεις στον Περσικό Κόλπο σε περίπου 8 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο, χαμηλότερα από την εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για 10 εκατ. βαρέλια την ημέρα, εν μέρει λόγω της μεγαλύτερης χρήσης αποθηκευτικών χώρων και πετρελαίου που διατηρείται σε δεξαμενόπλοια.

Παράλληλα, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ εκτινάχθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα, καθώς αγοραστές από την Ασία και την Ευρώπη έσπευσαν να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Οι αποστολές αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 5,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, δηλαδή πάνω από 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως περισσότερο από την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι ΗΠΑ εξήγαγαν επίσης περίπου 7,5 εκατ. βαρέλια διυλισμένων προϊόντων, μεταξύ αυτών βενζίνης και καυσίμων. Η απότομη αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών και η μεγάλη πτώση των εισαγωγών αργού στις ΗΠΑ οδήγησαν τα αποθέματα σε μείωση, σε μια περίοδο που πολλοί αναλυτές ανέμεναν άνοδο, σύμφωνα με τους FT.

Η μείωση αυτή προκάλεσε αντιστροφή των αρχικών απωλειών στις τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ. Η έκρηξη των εξαγωγών υπογραμμίζει την ολοένα και πιο κρίσιμη κατάσταση των παγκόσμιων προμηθειών «μαύρου χρυσού». Ο ανταγωνισμός για αμερικανικά φορτία από ξένους αγοραστές μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών στις ΗΠΑ, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.