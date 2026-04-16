Ιράν: «Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε κάποια θέματα με τις ΗΠΑ - Παραμένουν θεμελιώδεις διαφωνίες»

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει κάποια πρόοδο στην πορεία προς ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Δεν έχουν ορισθεί ημερομηνίες για τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Τα ζητήματα που άπτονται του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης περιλαμβάνονται στα υπό συζήτησιν θέματα, πρόσθεσε.

Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι η πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν συνέβαλε στη μείωση των διαφορών σε ορισμένα ζητήματα και ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο. Όπως σημείωσε, ενισχύονται οι ελπίδες για παράταση της εκεχειρίας και για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Ωστόσο, παραμένουν κάποιες θεμελιώδεις διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα, που συνεχίζουν να δυσκολεύουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Σε αυτές περιλαμβάνεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και η διάρκεια των περιορισμών στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν επισκέφθηκε την Τεχεράνη την Τετάρτη σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την επανέναρξη της σύγκρουσης. Το Πακιστάν φιλοξένησε τις πρώτες ειρηνευτικές συνομιλίες του πολέμου το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το Πακιστάν διατηρεί «ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Οι πακιστανικές αρχές έχουν διατηρήσει «ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της πακιστανικής κυβέρνησης, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Υποστηρίζοντας την αποκλιμάκωση, τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός και την ευρύτερη επιδίωξη σταθερότητας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν... το Ισλαμαμπάντ έχει επιδιώξει να ενθαρρύνει τον διάλογο, να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων, συμβάλλοντας στη δημιουργία συνθηκών και χώρου για εποικοδομητικές και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντράμπι.

Το Πακιστάν αποτελεί, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, τον μοναδικό μεσολαβητή στη σύγκρουση και πιέζει για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με στόχο την παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Ο Αντράμπι ανέφερε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συγκαταλέγεται στα θέματα που συζητήθηκαν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχουν καθοριστεί ημερομηνίες για περαιτέρω συνομιλίες.

Το Ιράν σταμάτησε τις εξαγωγές πετροχημικών προϊόντων

Το Ιράν ανέστειλε όλες τις εξαγωγές πετροχημικών προϊόντων προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στον εγχώριο εφοδιασμό και να αποτρέψει την έλλειψη πρώτων υλών, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά των ιρανικών κέντρων παραγωγής πετροχημικών, όπως μετέδωσε την Πέμπτη η οικονομική εφημερίδα Donya-e-Eqtesad.

Η σχετική οδηγία εκδόθηκε στις 13 Απριλίου από ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Εταιρείας Πετροχημικών και καλούσε τις εταιρείες να αναστείλουν τις εξαγωγές μέχρι νεωτέρας.

Η απαγόρευση των εξαγωγών αποσκοπεί κυρίως στη σταθεροποίηση των εγχώριων αγορών και στη διασφάλιση του εφοδιασμού των βιομηχανιών μετά τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες επιθέσεις.

Οι εγχώριες τιμές των πετροχημικών προϊόντων έχουν διατηρηθεί στα προπολεμικά επίπεδα, παρά την εκτίναξη των διεθνών τιμών, ενώ αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για τη στήριξη της τοπικής βιομηχανίας και των καταναλωτών.

Εγκαταστάσεις στην Ασαλούγιε και τη Μαχσάρ αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων του Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες, με πλήγματα σε εταιρείες κοινής ωφέλειας που παρέχουν πρώτες ύλες στα πετροχημικά εργοστάσια.

Ο αμερικανικός στρατός επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν αυτή την εβδομάδα, μια κίνηση που αποσκοπεί στη μείωση των εσόδων της Τεχεράνης από τις εξαγωγές και στην άσκηση πίεσης εν μέσω συνομιλιών για τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν εξάγει περίπου 29 εκατομμύρια τόνους πετροχημικών προϊόντων ετησίως, αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters