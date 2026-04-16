Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας

Newsroom
«Δεν θα ανανεώσουμε την άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών διεμήνυσε χθες Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν θα παρατείνει την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων που επιβάλλει στο ρωσικό πετρέλαιο αν βρίσκεται σε δεξαμενές πλοίων στη θάλασσα, κάτι που αποφάσισε για να αμβλυνθεί η ανοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα ανανεώσουμε την άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Το υπουργείο του ανακοίνωσε την προηγουμένη την ίδια απόφαση για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις στους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας και του Ιράν για να μειώσει τα έσοδα των κυβερνήσεών τους. Στην περίπτωση της Μόσχας, πρόκειται για μέτρο τιμωρίας για την εισβολή στην Ουκρανία το 2022· σε αυτή του Ιράν, για τη συνέχιση του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας και τη χρηματοδότηση κινημάτων όπως για παράδειγμα η Χεζμπολά του Λιβάνου.

Τον Μάρτιο όμως η Ουάσιγκτον εξέδωσε προσωρινές «άδειες» ώστε να μπορεί να πωληθεί πετρέλαιο από τις δυο χώρες που βρισκόταν στη θάλασσα, ώστε να επιβραδυνθεί η ραγδαία άνοδος των τιμών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

