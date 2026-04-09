Κέρδη για το πετρέλαιο αλλά με «φρένο» από τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Λιβάνου

Κέρδη κατέγραψε το πετρέλαιο τη Μεγάλη Πέμπτη αλλά έμεινε μακριά από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά του αφού το Ισραήλ συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τον Λίβανο. Τα futures του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate παράδοσης Μαΐου ενισχύθηκαν πάνω από 3% στα 97,87 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παράδοσης Ιουνίου σημείωσαν σχεδόν 2% στα 96,47 δολάρια.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο εκτινάχθηκε πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι ενδοσυνεδριακά, καθώς η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν αποκαταστάθηκε. Ωστόσο, το πετρελαιοφόρο «MSG», με σημαία Γκαμπόν, έγινε σήμερα το πρώτο μη ιρανικό δεξαμενόπλοιο που διέπλευσε μετά την εύθραυστη εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic. Το τάνκερ, που μεταφέρει 6.941 τόνους μαζούτ (44.000 βαρέλια), φορτώθηκε στη Σάρτζα των ΗΑΕ και έχει προορισμό την Ινδία.

Ο «μαύρος χρυσός» περιόρισε τα κέρδη του καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ θα διαπραγματευτεί με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό». Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, απειλεί να διαταράξει την εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ την Τετάρτη ότι παραβιάζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η πρώτη συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσινγκτον σύμφωνα με το Axios. Λιβανέζος αξιωματούχος στο Reuters τόνισε ότι οι συνομιλίες θα είναι διαφορετικές αλλά «στο ίδιο πρότυπο» με εκείνες που διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Σημείωσε ότι δεν έχει καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος ακόμη, όμως η Βηρυτός χρειάζεται τις ΗΠΑ ως μεσολαβήτριες και εγγυήτριες οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο Λίβανος, που είχε προτείνει την έναρξη συνομιλιών από τις 9 Μαρτίου «θέλει κατάπαυση του πυρός πριν» ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του. Ένας βουλευτής της Χεζμπολάχ επανέλαβε σήμερα ότι η οργάνωση απορρίπτει οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση με το Ισραήλ.