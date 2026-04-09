Τραμπ: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν - Χαμενεΐ: Δεν θα παραιτηθούμε από τα δικαιώματά μας

Η Τεχεράνη θεωρεί όλα τα «μέτωπα αντίστασης» ως ενιαία οντότητα. Η πρώτη συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Τελευταία ενημέρωση: 21:33

«Πολύ αισιόδοξος» ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή δήλωσε πως είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο NBC News. καθώς μια διπλωματική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ετοιμαζόταν να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι εβδομάδες.

«Οι ηγέτες του Ιράν μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε συνάντηση σε σχέση με το πώς μιλούν στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης. «Συμφωνούν σε όλα όσα πρέπει να συμφωνήσουν. Να θυμάστε, έχουν ηττηθεί. Δεν διαθέτουν στρατό.» «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα είναι πολύ οδυνηρό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την Τετάρτη, ο Τραμπ ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τις επιθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των επικείμενων διαπραγματεύσεων, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο NBC News.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη συνομιλία αυτή στη συνέντευξή του στο NBC News την Πέμπτη, αναφέροντας ότι οι Ισραηλινοί «περιορίζουν» τις επιχειρήσεις τους στο Λίβανο.

«Μίλησα με τον Μπίμπι και θα κρατήσει χαμηλούς τόνους. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο διακριτικοί», δήλωσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, νέο μήνυμα εξέπεμψε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της, ενόψει των συνομιλιών του Ισραήλ με τον Λίβανο. «Αναμένουμε ακόμα την κατάλληλη αντίδραση από του ςνότιους γείτονές μας, ώστε να μπορέσουμε να σας δείξουμε την αδελφότητά μας», πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι το το Ιράν είναι αποφασισμένο να πάρει εκδίκηση για τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ και τους «μάρτυρές» του. Ακόμη, σημείωσε ότι ο ιρανικός λαός δεν πρέπει να αποχωρήσει από τους δρόμους παρά τις «διαπραγματεύσεις με τον εχθρό». Η Τεχεράνη θεωρεί όλα τα «μέτωπα αντίστασης» ως ενιαία οντότητα, κατέληξε ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός

Η πρώτη συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσινγκτον σύμφωνα με το Axios. Λιβανέζος αξιωματούχος στο Reuters τόνισε ότι οι συνομιλίες θα είναι διαφορετικές αλλά «στο ίδιο πρότυπο» με εκείνες που διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Σημείωσε ότι δεν έχει καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος ακόμη, όμως η Βηρυτός χρειάζεται τις ΗΠΑ ως μεσολαβήτριες και εγγυήτριες οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο Λίβανος, που είχε προτείνει την έναρξη συνομιλιών από τις 9 Μαρτίου «θέλει κατάπαυση του πυρός πριν» ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του. Ένας βουλευτής της Χεζμπολάχ επανέλαβε σήμερα ότι η οργάνωση απορρίπτει οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση με το Ισραήλ.

«Επαναλαμβάνουμε ότι απορρίπτουμε οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ του Λιβάνου και του ισραηλινού εχθρού. Παραμένουμε δεσμευμένοι στις εθνικές αρχές, με κυριότερες την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την παύση των εχθροπραξιών και την επιστροφή των κατοίκων στα χωριά και τις πόλεις τους», ανέφερε ο Αλί Φαγιάντ. Η Χεζμπολάχ καλεί εξάλλου την κυβέρνηση του Λιβάνου να θέσει την κατάπαυση του πυρός «ως προϋπόθεση προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια», πρόσθεσε

Στη Βηρυτό, όπου οι διασώστες αναζητούν ακόμη θύματα στα συντρίμμια, οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς της Τετάρτης ξεπέρασαν τους 300. Στο Άιν ελ Μρέισα, μια παραθαλάσσια συνοικία της πρωτεύουσας, πτώματα κείτονται ακόμη κάτω από κομμάτια μπετόν. Ανάμεσα στα χαλάσματα διακρίνονται ένα σημείωμα, λίγο παραπέρα ένα λούτρινο ζωάκι. «Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται η ανιψιά μου », είπε ο Τάζα Καρκαμάζ, που έχασε άλλη μία ανιψιά και δύο άλλες νοσηλεύονται στην εντατική.

Εντολή Νετανιάχου

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, εντολή στο Ισραήλ να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Reuters, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης και την επίτευξη ειρήνης μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Βηρυτού.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα επανειλημμένα αιτήματα του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. «Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου» υπογράμμισε.

Πάνω από 3.000 οι νεκροί στο Ιράν

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν λόγω των βομβαρδισμών, δήλωσε ο επικεφαλής ιρανικής ιατρικής εταιρίας. Περίπου το 40% των νεκρών δεν μπορούν να αναγνωριστούν, δήλωσε ο Αμπάς Μαστζεντί Αρανί, επικεφαλής της Ιρανικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα Shargh και θα χρειαστεί ιατροδικαστική εργασία για να ταυτοποιηθούν και οι σοροί τους να επιστραφούν στις οικογένειές τους.

Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, με ακτιβιστές να κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 θανάτους πριν από αρκετές εβδομάδες. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw που έχει την έδρα της στη Νορβηγία ανέφερε χθες Τετάρτη πως τουλάχιστον 7.650 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, περιλαμβανομένων 1.030 αμάχων. Δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ο αριθμός των απωλειών.