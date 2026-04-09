Νετανιάχου: Άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες με Λίβανο - Επί τάπητος ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Εντολή στο Ισραήλ να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενώ η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη. Σύμφωνα με το Reuters, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης και την επίτευξη ειρήνης μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Βηρυτού.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα επανειλημμένα αιτήματα του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. «Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου» υπογράμμισε.

ΠΟΥ: Τα νοσοκομεία του Λιβάνου κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς προμήθειες ιατρικού υλικού

Ορισμένα νοσοκομεία του Λιβάνου ενδέχεται να ξεμείνουν από ιατρικά κιτ (επίδεσμοι, αντιβιοτικά και αναισθητικά) μέσα σε λίγες μέρες, καθώς τα αποθέματα σχεδόν εξαντλούνται μετά τις μαζικές απώλειες που υπήρξαν από τις μεγάλης κλίμακας ισραηλινές επιδρομές, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. «Ορισμένα από τα εφόδια αντιμετώπισης τραυμάτων είναι σε έλλειψη και μπορεί να εξαντληθούν σε λίγες μέρες», δήλωσε στο Reuters ο Δρ Αμπντινάσιρ Αμπουμπάκα, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στον Λίβανο.

Πάνω από 3.000 οι νεκροί στο Ιράν

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν λόγω των βομβαρδισμών, δήλωσε ο επικεφαλής ιρανικής ιατρικής εταιρίας. Περίπου το 40% των νεκρών δεν μπορούν να αναγνωριστούν, δήλωσε ο Αμπάς Μαστζεντί Αρανί, επικεφαλής της Ιρανικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα Shargh και θα χρειαστεί ιατροδικαστική εργασία για να ταυτοποιηθούν και οι σοροί τους να επιστραφούν στις οικογένειές τους.

Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, με ακτιβιστές να κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 θανάτους πριν από αρκετές εβδομάδες. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw που έχει την έδρα της στη Νορβηγία ανέφερε χθες Τετάρτη πως τουλάχιστον 7.650 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, περιλαμβανομένων 1.030 αμάχων. Δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ο αριθμός των απωλειών.

Έως 15 πλοία θα περνούν ημερησίως από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση όχι περισσότερων από 15 πλοίων την ημέρα μέσω των Στενών του Ορμούζ, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που έχει συνάψει με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο ανώνυμη ανώτερη ιρανική πηγή. Τα Στενά του Ορμούζ, που αποτελούν τη δίοδο από τον Περσικό Κόλπο προς τον Ινδικό Ωκεανό, είναι η βασική διαδρομή για περίπου το 1/5 της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου, καθώς και άλλων ζωτικής σημασίας αγαθών, όπως τα λιπάσματα.