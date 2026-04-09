Το πρώτο μη ιρανικό τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ

Το πετρελαιοφόρο «MSG», με σημαία Γκαμπόν, έγινε σήμερα το πρώτο μη ιρανικό δεξαμενόπλοιο που διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

Το τάνκερ, που μεταφέρει 6.941 τόνους μαζούτ (44.000 βαρέλια), φορτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και έχει προορισμό την Ινδία.

Από την έναρξη ισχύος της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός, το βράδυ της Τρίτης, δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα και έξι πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου έχουν διαπλεύσει επίσης τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

