Στάσσης: Το AI «κλειδί» για την επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης - «Άλμα» στη ζήτηση ενέργειας από data center μέχρι το 2030

H ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων συγκαταλέγεται πλέον στη στρατηγική ατζέντα της Eurelectric με «σημαία» τον εξηλεκτρισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τους βασικούς άξονες στρατηγικής με «σημαία» τον εξηλεκτρισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας ως βασικό «εργαλείο» για ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή ασφάλεια παρουσίασε η διοίκηση της Eurelectric σε συνέντευξη Tύπου που παραχώρησε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του ετήσιου συνεδρίου Power Summit που πραγματοποιείται στο Ελσίνκι και ολοκληρώνεται σήμερα.

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων συγκαταλέγεται πλέον στη στρατηγική ατζέντα της Eurelectric με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση να αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «AI σημαίνει ενέργεια και ενέργεια σημαίνει AI».

Οι βάσεις τέθηκαν με την δέσμευση «twin transition commitments», όπου ο Αντιπρόεδρος της Eurelectric Γιώργος Στάσσης και η Diane Hodnett, Διευθύντρια Τμήματος Επενδύσεων και Ανάπτυξης Data Center της Google «επισημοποίησαν» με σχετική συμφωνία την συνεργασία των δύο κλάδων στην κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας ενιαίας στρατηγικής που με την σειρά της θα επιτρέψει την βιώσιμη ανάπτυξη των data center.

Ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση πάνε μαζί

«Η ενεργειακή μετάβαση λαμβάνει χώρα παράλληλα με την ψηφιακή μετάβαση» σημείωσε κατά την τελετή υπογραφής ο Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ για να συμπληρώσει ότι η συνέργεια ανάμεσα στον ενεργειακό και τον ψηφιακό κόσμο στόχο έχει να υποδείξει τον πλέον βέλτιστο τρόπο για την ανάπτυξη των εν λόγω υποδομών, τόσο ως προς τον σχεδιασμό τους, όσο και ως προς την λειτουργία τους, ώστε αυτή να διατηρεί σταθερά βιώσιμο και ασφαλές πρόσημο. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να δημοσιευτούν το 2027, φιλοδοξώντας να αποτελέσουν ένα ευρωπαϊκό «οδικό χάρτη» για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη.

Το βασικό ερώτημα ως προς το κομμάτι του AI εδράζεται στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την απάντηση να καθορίζεται από το πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξει η Ευρώπη, να συνδέσει νέα δυναμικότητα και να εξυπηρετήσει την σχετική ζήτηση που αναμένεται να αυξηθεί εκθετικά τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Ενδεικτικά, η ζήτηση ενέργειας στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,4% μέχρι το τέλος της δεκαετίας με το 28% της αύξησης να προέρχεται από τα data center. Με άλλα λόγια, η κατανάλωση των data center το 2030 προβλέπεται να κυμαίνονται από 149 μέχρι 287 TWh, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για πρόσθετη δυναμικότητα στο σύστημα προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα νέα «γιγαντιαία» φορτία χωρίς να υπάρξουν παράπλευρες επιπτώσεις τόσο σε υπόλοιπες καταναλώσεις όσο και στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος εν γένει.

«Additional demand and additional capacity»

Απαντώντας, μάλιστα, σε σχετική ερώτηση για τις επιπτώσεις που δύναται να προκύψουν από την ανάπτυξη των data center, ο κ. Στάσσης τόνισε ότι «additional demand θα πρέπει να συνοδεύεται και από additional capacity» πράγμα που σημαίνει ότι η νέα ζήτηση που θα προκύψει από την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την ΔΕΗ, όπως ανέφερε, να σχεδιάζει κατά αυτόν τον τρόπο στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας.

Άλλωστε, όπως τόνισε, αυτό είναι ένα «μάθημα» που προκύπτει από την ανάπτυξη των data center στην αγορά των ΗΠΑ και ιδίως στη Βιρτζίνια. Σε αυτή την βάση η «collocation architecture», δηλαδή ο συνδυασμός νέας ζήτησης και νέας διαθέσιμης ισχύος, τείνει να αποτελέσει την τάση που θα καταγράφεται ολοένα και περισσότερο στα σχετικά επενδυτικά σχέδια ανά τον κόσμο.

Έτερο ζήτημα που αναμένεται να απασχολήσει κατά την προαναφερόμενη μελέτη αφορά στο κομμάτι της συνδεσιμότητας των κέντρων δεδομένων στο δίκτυο. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε η Eurelectric, η σύνδεση ενός data center στο δίκτυο απαιτεί 7-10 χρόνια κατά μέσο όρο στην Ευρώπη όταν ο απαιτούμενος χρόνος για την κατασκευή της μονάδας είναι μόλις 18 με 24 μήνες.

Εξηλεκτρισμός «ίσον» ενεργειακή ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Eurelectric και Διευθύνων Σύμβουλος της Fortum Markus Raumaro υπογράμμισε ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την ενεργειακή μετάβαση ως την μόνη οδό για την επίτευξη καθαρής και αξιόπιστης ενέργειας. «Ο εξηλεκτρισμός είναι η σωστή πορεία» ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει στην ίδια «εξίσωση» την παράμετρο της διαφοροποίησης των πηγών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σήμερα. Σε αυτή την κατεύθυνση, το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων CO2 συνιστά την «ραχοκοκαλιά», προσφέροντας «ορατότητα» στους επενδυτές ως προς την «πράσινη» τροχιά των πραγμάτων.

Χρειάζονται μακροπρόθεσμα επενδυτικά σήματα με την έμφαση να δίνεται στο «deliver», δηλαδή στην υλοποίηση των πολιτικών, πράγμα που συνιστά και την βασικότερη πρόκληση σήμερα. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Eurelectric υπογράμμισε 4 βασικά σημεία με το πρώτο να αφορά την έμφαση στις ανάγκες του πελάτη για προσιτή ενέργεια. Η δεύτερη παράμετρος σχετίζεται με την κατοχύρωση του εξηλεκτρισμού ως μια βιώσιμη επενδυτικά επιλογή (investable) που με την σειρά της θα επιτρέψει και την απαραίτητη κατανομή κεφαλαίων προς αυτή την κατεύθυνση.

Έπειτα, τα δίκτυα και η αδειοδότηση των σχετικών επενδύσεων παραμένουν σταθερά στα προς επίλυση θέματα με την ανάγκη να έγκειται στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Το τέταρτο στοιχείο αφορά την διαμόρφωση ενός πλαισίου που προάγει την διακυβέρνηση (governance) και την προσβασιμότητα μέσα από ολοκληρωμένα σχέδια γνωστά και προσβάσιμα σε όλους τους εμπλεκόμενους. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η εισαγωγική τοποθέτηση της Catherine Macgregor, Αντιπρόεδρος της Eurelectric και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Engie.

«Μια από τις βασικές προτεραιότητες που θέσαμε στο μανιφέστο πέρυσι είναι να έχουμε ανταγωνιστική ενέργεια» ανέφερε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει ότι πράγματι αυτό αποδεικνύεται σήμερα με την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας να συνιστά την μόνη βιώσιμη λύση σε αυτή την κατεύθυνση. «Οι τεχνολογίες είναι εκεί έξω και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε οικονομίες κλίμακας που με την σειρά τους θα στηρίζονται σε ένα στέρεο πλαίσιο κατά μήκος ολόκληρης της σχετικής εφοδιαστικής αλυσίδας».

Μονόδρομος οι ΑΠΕ για την μείωση των τιμών ενέργειας

Αναφερόμενος στο θέμα των τιμών ενέργειας, ο κ. Στάσσης τόνισε ότι η Ευρώπη έχει βιώσει δύο σοβαρές ενεργειακές κρίσεις τα τελευταία χρόνια με το μάθημα που προκύπτει και στις δύο περιπτώσεις να αφορά την ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η απάντηση βρίσκεται στην περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ καθώς και στην ενίσχυση των διασυνδέσεων από χώρα σε χώρα ώστε να μπορεί να ρέει απρόσκοπτα η παραγόμενη πράσινη ενέργεια. Το βέλτιστο μοντέλο λειτουργίας συμπληρώνουν οι ευέλικτες πηγές ενέργειας ως απάντηση στη «στοχαστικότητα» των ΑΠΕ, κατορθώνοντας έτσι να μεγιστοποιείται το όφελος που δύναται να προκύψει από το «πρασίνισμα» του μίγματος ηλεκτροπαραγωγής. «The future of clean energy is affordable» αναφέρθηκε εν κατακλείδι από την διοίκηση της Eurelectric.