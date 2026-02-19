Ισχυρές πιέσεις με μέτριο τζίρο στο ΧΑ - Στο «κόκκινο» όλοι πλην ενός στον FTSE Large Cap

Με μόλις έναν τίτλο της υψηλής κεφαλαιοποίησης σε θετικό έδαφος ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνω του 3% οι απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη.

Με μόλις έναν τίτλο της υψηλής κεφαλαιοποίησης σε θετικό έδαφος ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μόλις δύο στη μεσαία κεφαλαιοποίηση και 22 στο σύνολο του ταμπλό, όπου η αναλογία ανοδικών/καθοδικών διαμορφώθηκε σε 1:4,9.

Οι πιέσεις υπήρξαν γενικευμένες από την έναρξη της συνεδρίασης και παρέμειναν επίμονες, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να βρεθεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2.270 μονάδες, ενώ ο δείκτης των τραπεζών έφτασε να υποχωρεί σε ποσοστό έως και άνω του 3,5%.

Η αυξημένη μεταβλητότητα καθίσταται όλο και πιο εμφανής στη Λεωφόρο Αθηνών, με την αγορά να έχει μπροστά της το «ορόσημο» της πιθανής αναβάθμισης από την MSCI, που ήδη κινητοποιεί κεφάλαια ενεργητικών διαχειριστών. Κοινή αίσθηση μεταξύ των αναλυτών είναι ότι αυτό το στοιχείο της αυξημένης μεταβλητότητας θα διατηρηθεί. Αυξάνοντας τις ευκαιρίες για βραχυπρόθεσμο trading, αλλά και τους κινδύνους.

Επιβεβαιώθηκε επίσης, και κατά τη σημερινή συνεδρίαση, η αυξημένη ευαισθησία της ελληνικής αγοράς στις μεταβολές του κλίματος στο εξωτερικό, συνέπεια της αυξημένης δραστηριοποίησης ξένων κεφαλαίων. Σήμερα ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε να υποχωρεί έως και 2,44%, με τις απώλειες του γερμανικού DAX να υπερβαίνουν το 1%, ενώ Παρίσι και Λονδίνο κινούνταν με απώλειες περί του 0,7%-0,8%.

Μέχρι στιγμής εντός του Φεβρουαρίου ο Γενικός Δείκτης μετρά 7 ανοδικές συνεδριάσεις και ισάριθμα πτωτικά κλεισίματα. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον τραπεζικό δείκτη, του οποίου οι αθροιστικές απώλειες διαμορφώνονται σε 3,41% σε αυτές τις 14 συνεδριάσεις - έναντι απωλειών 1,69% για τον ΓΔ. Σε επίπεδο εβδομάδας, με δεδομένο ότι ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί 0,57% μέχρι στιγμής, το πρόσημο θα κριθεί στην αυριανή συνεδρίαση.

Μετά την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών λόγω του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας, το ενδιαφέρον την επόμενη εβδομάδα θα στραφεί στα αποτελέσματα που ανακοινώνουν -εντός δύο συνεδριάσεων- οι Τρ. Πειραιώς, Eurobank, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Ideal Holdings, ΕΤΕ, Alpha Bank και Premia Properties. Καταλυτικά αναμένεται να επιδράσει και η ενδεχόμενη επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων που θέλουν τις ΗΠΑ έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση στο Ιράν εντός του Σαββατοκύριακου.

Την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πολύ κοντά στα χαμηλά ημέρας, με απώλειες 2,22% στις 2.275,70 μονάδες, κινούμενος μόνιμα σε αρνητικό έδαφος.

Παρόμοια η κίνηση του τραπεζικού δείκτη, που υποχώρησε 3,11% στις 2.612,33 μονάδες.

Θετικό το γεγονός ότι ο τζίρος υπήρξε «συγκρατημένος» σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, καθώς διαμορφώθηκε σε 245,6 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, 26,14 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε ένα πακέτο 3,8 εκατ. μετοχών της Eurobank στην τιμή των 4,019 ευρώ ανά μετοχή, αξίας 15,33 εκατ. ευρώ.

«Κόκκινος» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, σε θετικό έδαφος έκλεισε μόνο ο τίτλος της Σαράντης, με rebound από το χαμηλό ημέρας των 14,46 ευρώ (-2,6%) λίγο πριν συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια των συναλλαγών στα 15,14 ευρώ (+1,88%) στις δημοπρασίες.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς με απώλειες περί του 4,3%, στα 3,72 και 8,18 ευρώ αντίστοιχα. Στα 18,26 ευρώ με απώλειες 3,74% ακολούθησε η ΔΕΗ, ενώ άνω του 3% υποχώρησαν και οι μετοχές των ElvalHalcor και Aegean .

Για την ΕΤΕ η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με πτώση 2,7% στα 14,39 ευρώ, η Eurobank υποχώρησε 2,50% στα 3,98 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Τρ. Κύπρου (-2,07%), Metlen (-1,55%), Motor Oil (-1,42%) και Coca-Cola HBC (-1,01%).

Πιο ήπιες οι πιέσεις σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,85%), Τιτάν (-0,76%), Optima (-0,51%), ΟΤΕ (-0,41%) και Helleniq Energy (-0,11%).