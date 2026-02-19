Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης: Θα μάθουμε για Ιράν σε 10 ημέρες - Δεσμεύσεις 7 δισ. δολαρίων για Γάζα

Τελεσίγραφο 10 ημερών έδωσε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ 9 μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 7 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Τελεσίγραφο 10 ημερών για συμφωνία έδωσε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας πως 9 μέλη της πρωτοβουλίας του και σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 7 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ένα μικρό μέρος των 70 δισ. δολαρίων που εκτιμάται ότι χρειάζονται για την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών εδαφών.

Οι 9 χώρες είναι το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κουβέιτ. Δήλωσε επίσης ότι η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) θα συγκεντρώσει 75 εκατ. δολάρια για έργα που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο στη Γάζα και ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα συνεισφέρουν με 2 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν οικονομικά τον ΟΗΕ με σκοπό να τον βοηθήσουν να γίνει ισχυρότερος και βιώσιμος, καθώς είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ. Ωστόσο, επί προεδρίας Τραμπ, έχουν αρνηθεί να προβούν σε υποχρεωτικές πληρωμές που αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό για ειρηνευτικές αποστολές, ενώ έχουν περικόψει την εθελοντική χρηματοδότησή υπηρεσιών του ΟΗΕ.

«Θα ενισχύσουμε τον ΟΗΕ. Θα διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι καλές. Χρειάζονται βοήθεια… Θα τους βοηθήσουμε οικονομικά και θα διασφαλίσουμε ότι ο ΟΗΕ είναι βιώσιμος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θεωρώ πως o ΟΗΕ έχει μεγάλες δυνατότητες, πραγματικά μεγάλες δυνατότητες», συνέχισε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας όμως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι διεξάγονται «καλές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι οι δύο πλευρές πρέπει να καταλήξουν σε μια ουσιαστική συμφωνία, προσθέτοντας ότι «θα μάθουμε για το Ιράν σε περίπου 10 ημέρες». Παράλληλα, δήλωσε ότι «υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει» με το Ιράν, σημειώνοντας ότι η αμερικανική θέση παραμένει αμετάβλητη στο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Το Ιράν μπορεί να μην κάνει συμφωνία μαζί μας, αλλά τότε άσχημα πράγματα θα συμβούν», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται να διαθέσουν 10 δισ. δολάρια για το Συμβούλιο Ειρήνης, χωρίς όμως να διευκρινίζει για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα. «Αυτό που κάνουμε είναι πολύ απλό: ειρήνη», δήλωσε ο Τραμπ στην ομιλία του κατά την έναρξη της συνάντησης. «Ονομάζεται Επιτροπή Ειρήνης και έχει να κάνει με μια λέξη που είναι εύκολο να την πεις, αλλά δύσκολο να την πραγματοποιήσεις: ειρήνη».

Το συμβούλιο δημιουργήθηκε ως μέρος του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα. Ωστόσο, από την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, το όραμα του Τραμπ για το συμβούλιο έχει μεταμορφωθεί και ο ίδιος θέτει ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους - στόχους που όχι μόνο θα ολοκληρώσουν το τιτάνιο έργο της επίτευξης μόνιμης ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αλλά θα συμβάλουν επίσης στην επίλυση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.

Παρ’ όλα αυτά, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα παραμένει εύθραυστη και η διευρυμένη οπτική του Τραμπ για αυτήν έχει προκαλέσει φόβους ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ανταγωνιστή των Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει το συμβούλιο να ωθήσει τον ΟΗΕ να «αναλάβει δράση».

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη συνάντηση συμμετέχοντας σε μια οικογενειακή φωτογραφία με αξιωματούχους από χώρες που έχουν ενταχθεί στο συμβούλιο. Οι περισσότερες χώρες έστειλαν υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αλλά μερικοί ηγέτες – συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, του Προέδρου της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι και του Προέδρου της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν – ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση.

Ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ παραμένουν σκεπτικοί. Πάνω από 40 χώρες και η ΕΕ επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν αξιωματούχους στη συνάντηση της Πέμπτης. Η Γερμανία, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα είναι μεταξύ των περισσότερων από 12 χωρών που δεν έχουν ενταχθεί στο συμβούλιο, αλλά συμμετέχουν ως παρατηρητές. «Σχεδόν όλοι έχουν αποδεχτεί και όσοι δεν το έχουν κάνει, θα το κάνουν. Και μερικοί το παίζουν λίγο έξυπνοι – δεν πιάνει. Δεν μπορείς να το παίζεις έξυπνος μαζί μου» δήλωσε.

«Έκπληκτο» το Παρίσι από τη συμμετοχή της Κομισιόν στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η Γαλλία εξεπλάγη από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε έναν αξιωματούχο στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, στην Ουάσιγκτον, δεδομένου ότι δεν έχει εντολή για να εκπροσωπεί τις χώρες-μέλη της ΕΕ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Πασκάλ Κονφαβρέ είπε ότι κατά την άποψη του Παρισιού, το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα έπρεπε να επικεντρωθεί εκ νέου στο θέμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως ορίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ότι, μέχρι να αρθούν οι ασάφειες, η Γαλλία δεν πρόκειται να συμμετάσχει.

«Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συμμετοχή της, πραγματικά εκπλαγήκαμε, επειδή δεν έχει εντολή από το Συμβούλιο να βρεθεί εκεί και να συμμετάσχει», είπε ο Κονφαβρέ.