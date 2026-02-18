Συντάξεις και αναδρομικά την Παρασκευή - Ποιοι πληρώνονται

Μαζί με την πληρωμή των συντάξεων Μαρτίου, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς 3.000 δικαιούχων αναδρομικά ποσά που προέρχονται από επανυπολογισμούς συντάξεων

Νωρίτερα, λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, θα γίνει η καταβολή των συντάξεων Μαρτίου, ενώ θα υπάρξει και έκτακτη πληρωμή αναδρομικών σε όσους τα ποσά επανυπολογίστηκαν από τον ΕΦΚΑ.

Έτσι την προσεχή Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου θα αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων μη μισθωτών οι συντάξεις μηνός Μαρτίου που θα καταβάλλονταν κανονικά την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Η πληρωμή αφορά τους συνταξιούχους των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, όσους λαμβάνουν κύριες συντάξεις οι οποίες απονεμήθηκαν βάσει του ν. 4387/2016 (μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ) για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα, καθώς και τους δικαιούχουςτις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου με την πληρωμή των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία περιλαμβάνονται:

Οι συνταξιούχοι των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων φορέων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).

Οι δικαιούχοι των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Αναδρομικά

Οι συντάξεις των εν λόγω δικαιούχων επανυπολογίστηκαν μεν, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν μεταβολές και διορθώσεις στα ποσά και προέκυψαν αυξήσεις. Οι αυξήσεις δόθηκαν χωρίς τα οφειλόμενα αναδρομικά, τα οποία θα δοθούν τώρα και θα καλύπτουν το διάστημα από 1/1/2019 μέχρι τον μήνα που διορθώθηκαν με πρόσθετες αυξήσεις οι επανυπολογισμένες συντάξεις.

Παράλληλα, έως την επόμενη εβδομάδα θα πληρωθούν τα αναδρομικά που οφείλονται σε περίπου 7.000 ένστολους, των οποίων οι πληρωμές είχαν καθυστερήσει. Πρόκειται για απόστρατους ή χήρες αποστράτων πουν δεν έλαβαν πέρυσι τον Απρίλιο τα αναδρομικά 27 μηνών από τη μείωση των κρατήσεων του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις και μετά τους απαιτούμενους επανελέγχους θα τα πάρουν στο τέλος Φεβρουαρίου.