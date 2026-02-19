Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Η Rosatom δηλώνει έτοιμη να δεχθεί εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εάν χρειασθεί

Η Ρωσία είναι έτοιμη να δεχθεί εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εάν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία , μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να δεχθεί εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εάν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο τον Αλεξέι Λιχατσόφ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της κρατικής εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι η πρόταση να μεταφερθεί ουράνιο από το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνία για να αμβλύνει τις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει η Τεχεράνη, εάν το μεταφέρει η όχι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

