Ικτίνος: Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής ΙΔΕΗ ΑΕ

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 8.300.000 ευρώ. Τι υπογραμμίζει η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της.

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 100% των μετοχών της θυγατρικής ΙΔΕΗ Α.Ε στην εταιρεία ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανακοίνωσε η Ικτίνος.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 8.300.000 ευρώ.

«Η ολοκλήρωση της συναλλαγής συμβάλλει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και εντάσσεται στη στρατηγική εστίασής της στις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες» καταλήγει η εισηγμένη.

Ικτίνος
