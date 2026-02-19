Βγήκαν οι πωλητές στις ευρωαγορές μετά το ιστορικό υψηλό - «Βαρίδια» Renault και Airbus

Σε κατοχύρωση κερδών (profit taking) προχώρησαν οι επενδυτές. Ράλι 3,86% σημείωσε ο τίτλος της Nestle. H εικόνα σε δείκτες και ταμπλό.

Σε κατοχύρωση κερδών (profit taking) προχώρησαν οι επενδυτές στις ευρωαγορές την Πέμπτη μετά το χθεσινό ρεκόρ όλων των εποχών, ενώ επί τάπητος έχει τεθεί μία σειρά οικονομικών μεγεθών και «μάκρο», καθώς το γεωπολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,64% στις 624,64 ενώ ο Euro Stoxx 50 διολίσθησε 0,80% στις 6.054 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη έχασε 1,03% στις 25.017 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 απώλεσε 0,36% στις 8.398 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 αποδυναμώθηκε 0,55% στις 10.627 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο μέτρησε πτώση 1,22% στις 45.794 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε απώλειες 1,07% στις 18.003 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Airbus κατρακύλησε 6,75%, μετά την ανακοίνωση πως αναμένει να παραδώσει 870 εμπορικά αεροσκάφη το 2026, ελαφρώς λιγότερα από τα 880 που ανέμεναν οι αναλυτές. Αυτό έρχεται καθώς η πίεση αυξάνεται για την ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών, με την αμερικανική ανταγωνίστρια Boeing να δείχνει σημάδια ανάκαμψης μετά από χρόνια κρίσης, η οποία ωφέλησε την Airbus.

Απώλειες 3,1% κατέγραψε η μετοχή της Renault καθώς τα έσοδα της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας για το 2025 αυξήθηκαν κατά 3% στα 57,9 δισ. ευρώ, ωστόσο τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν σημαντικά σε ζημία 10,9 δισ. ευρώ, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Φρανσουά Προβόστ να επικαλείται ένα «δύσκολο περιβάλλον αγοράς» πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν από την επένδυση της Renault στη Nissan.

Ράλι 3,86% σημείωσε ο τίτλος της Nestle παρά το γεγονός πως για το 2025 οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 89,49 δισ. ελβετικά φράγκα, με πτώση 2%. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 17% στα 9 δισ. ελβετικά φράγκα ενώ η οργανική ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 3,5% για το έτος. Ο ελβετικός γίγαντας των τροφίμων βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση της επιχείρησης παγωτού στην Froneri, ιδιοκτήτρια της Haagen-Dazsμετά την ανάκληση βρεφικού γάλακτος που περιείχε τοξίνες τον περασμένο μήνα.

Επίσης, οι επενδυτές επεξεργάζονται την τελευταία σειρά μάκρο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ελβετικής βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,7% στο τέταρτο τρίμηνο και του ελβετικού εμπορικού πλεονάσματος ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων τον Ιανουάριο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης τα πρακτικά της Fed από την συνεδρίαση του Ιανουαρίου, στην οποία καταγράφηκε το διχασμένο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη της σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.